Trei ore. Atât i-a trebuit procurorului să decidă ca Stoianoglo să fie urmărit penal. Ce spun experţii

Trei ore. Atât i-a trebuit procurorului Victor Furtună să decidă ca Alexandr Stoianoglo să fie urmărit penal, după ce a primit undă verde din partea Consiliului Superior al Procurorilor de a se ocupa de anchetă. Unii specialişti în drept s-au arătat nedumeriţi cum de a reuşit procurorul de caz atât de repede să analizeze toate cele patru capete de acuzare din sesizarea deputatului PAS, Lilian Carp.



Preşedintele CSP, Angela Motuzoc, a anunţat marţi, la ora 14, că procurorul Victor Furtună se va ocupa de caz.



"Consiliul Superior al Procurorilor a hotărât desemnarea procurorului de la Procuratura Anticorupţie, Victor Furtună."



După două ore şi jumătate, Victor Furtună a reuşit deja să expedieze o scrisoare la CSP că iniţiază urmărirea penală pe numele lui Alexandr Stoianoglo. Documentul, făcut public de ministrul Justiţiei, Sergiu Litvinenco, a fost semnat electronic la ora 16:37. Această grabă ridică multe semne de întrebare, spun specialiştii în drept.



"Şi dacă dvs nefiind expert în domeniul juridic v-aţi pus aşa întrebare, vă daţi seama că şi noi ne punem asemenea întrebări. Revenim la ideea că lucrurile au fost puse la punct, se ştia cine va fi desemnat. Conform procedurii, până la trei ore trebuie să fie pregătite ordonanţa sau materialele pentru reţinere. Eu nu vreau să pun în discuţie modul sau viteza, sinceritatea cu care au fost făcute aceste proceduri", a declarat avocatul Dorin Popescu.



Victor Munteanu, de la Fundaţia SOROS, se întreabă cum de a reuşit Furtună, într-un timp atât de scurt, să examineze fiecare învinuire adusă procurorului general. De la suspendarea din funcţie a lui Stoianoglo până la reţinerea lui nu a fost decât un pas, scrie Munteanu."Procurorul de caz nu a avut nevoie de timp pentru a formula bănuiala rezonabilă sau acestea sunt deciziile neviciate ale lui Furtună?" se întreabă el într-o postare pe Facebook.



La rândul său, procurorul Victor Furtună a declarat că a avut timp suficient pentru a lua o decizie:



" Când aţi reuşit să documentaţi atât de repede cazul ca să puteţi recurge la reţinere lui Stoianoglo?

- Furtună: Am făcut toate acţiunile, am avut timp suficient! Cum pot să explic situaţia respectivă?

- Reporter: Sau anterior aţi făcut ceva?

- Furtună: Cum pot anterior?

Reporter: Mirarea presei este când s-a reuşit într-un timp atât de scurt?

- Furtună: S-a reuşit, cum pot să dau detalii de acte procesuale, s-a reuşit tot absolut! "



Ministrul Justiţiei, Sergiu Litvinenco, membru al CSP, a refuzat să comenteze situaţia:



"Nu sunt eu în măsură să dau aprecieri unor acţiuni. Vreau ca totul să fie transparent, conform tuturor rigorilor legii, Codul de Procedură Penală şi toate rigorile să fie respectate."



Experţii în drept bănuiesc că la mijloc ar fi un scenariu, pus la punct din timp.



"Se pare că se încearcă a politiza organele de urmărire penală, activitatea organelor procuraturii. În opinia mea şi din ceea ce am văzut a fost o chestie pusă la punct, organizată din timp. Degrabă n-o să avem justiţie independentă şi o procuratură independentă", susţine Dorin Popescu.



Avocatul Vadim Vieru, de la Promo-LEX, susţine că cele întâmplate demonstrează că cineva nu cunoaște Codul de Procedură Penală și jurisprudenţa CEDO. "Cu astfel de cunoștințe, nu construiești un stat de drept", susţine Vieru.



Iar avocatul Ion Dron a calificat aceste acţiuni drept un atac raider asupra Procuraturii Generale, ceea ce contravine Constituţiei. "Nimic nou la Chişinău", a menţionat avocatul.



Şi politologul Dionisie Cenuşă scrie că Serviciul de Securitate şi Informaţii precum şi Procuratura Anticorupţie fac jocuri politice. Cenuşă se întreabă dacă anume aşa se fac reformele în justiţie şi de ce a fost reţinut procurorul general. El a dat de înţeles că toate aceste acţiuni trebuie să ajungă şi la urechile partenerilor străini. Politologul mai spune că ar vrea să vadă reacţia acestora la ceea ce se întâmplă pe arena politică din ţara noastră.