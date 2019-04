Trei oameni au MURIT, după ce două blocuri locative S-AU PRĂBUŞIT în Brazilia

Tragedie în oraşul Rio de Janeiro din Brazilia. Trei oameni au murit, iar opt au fost răniţi după ce două blocuri locative s-au prăbuşit din senin.

Zeci de salvatori, poliţişti şi simpli cetăţeni au intervenit la faţa locului pentru a-i ajuta pe cei aflaţi sub ruine. După lungi căutări, au fost găsiţi în viaţă opt oameni.

"Am ajuns la faţa locului foarte rapid. Imediat am scos de sub ruine trei oameni. Este vorba despre o femeie, un bărbat şi un copil", a spus un bărbat.



Una dintre clădirile prăbușite avea şase etaje, iar cealaltă - patru. Autorităţile intervenite la faţa locului au anunţat că ambele blocuri erau construite ilegal.



"Încercăm să scoatem oamenii de sub ruine şi să rezolvăm această problemă. Planificăm să demolăm toate aceste construcţii ilegale. Trebuie să salvăm vieţile oamenilor şi să evităm astfel de tragedii în viitor", a declarat Claudio Castro, viceguvernator în Rio de Janeiro.



În urma tragediei, ca măsură de precauţie, mai multe blocuri de locatari din apropiere au fost evacuate în totalitate.