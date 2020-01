Trei muzicieni moldoveni, care au revenit din China, monitorizaţi de medici

Trei muzicieni moldoveni au revenit miercuri dintr-un turneu în localitatea chineză Whuan, grav afectată de coronavirus. Este vorba de o vioristă de la Sala cu Orgă şi doi studenţi de la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice.

Directoarea Sălii cu Orgă, Larisa Zubcu, i-a recomandat vioristei să facă nişte analize, în contextul informaţiilor apărute în presă despre riscul provocat de infecţia periculoasă. Femeia a mers azi la medicul de familie şi urmează mâine să facă mai multe analize. Cei trei muzicieni au fost invitaţi în China pentru 50 de zile, făcând parte dintr-o orchestră din Timişoara. Printre ei, Lola Croitoru de la Sala cu Orgă din Chişinău.



LOLA CROITORU, vioristă: "Pe data de 3 eram la Beijing, după care am zburat în Whuan, de unde a început de fapt toată problema asta. Pe data de 5 am dat acolo primul concert şi pe urmă am zburat mai departe, noi aşa pe teritoriu. Şi apoi ne-am reîntors iarăşi în Whuan unde iarăşi pe la mijlocul lui decembrie, dar aşa tranzit, până la aeroport. Noi acolo pe teritoriu cât ne-am aflat nu se auzea mare discuţie referitor la problema asta. Ultima săptămână aflându-ne acolo auzeam că mergeau discuţii că a apărut un virus în Whuan."



Muzicienii s-au întors la Chişinău în data de 22 ianuarie, iar a doua zi Lola Croitoru a mers la serviciu. Directoarea Sălii cu Orgă i-a recomandat vioristei să meargă la medicul de familie.



LARISA ZUBCU, director Sala cu Orgă: "Când am aflat din presă ce se întâmplă în China, imediat i-am zis să meargă la medic, să facă toate investigațiile aşa şi a făcut. Este monitorizată de medicul de familie. Nu are febră, nu are tusă, se simte bine. Deci am hotărât să stea acasă până când medicul de familie decide să se prezinte la serviciu să aibă contact cu colegii."



LOLA CROITORU, vioristă: "Am fost la medicul nostru de familie, mi-a dat îndreptări la analize şi mâine dimineaţa trebuie să mă duc să trec aceste analize, poate până seara deja dacă vor fi gata, voi vedea. Eu mă simt bine, nu aveam nicio problemă. Eu i-am spus poate îmi daţi bulletin, dare a a zis că eu sunt sănătoasă, nu are cum să-mi dea bulletin. Dar cât ţine de carantină, la noi carantina, din câte am înţeles, ca noţiune, prevede momentul cela când de acum e epidemie. "



Contactat telefonic, directorul interimar al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, Nicolae Furtună ne-a spus să nu intrăm în polemici şi să dăm subiecte de prost gust, pentru că riscăm să fim daţi în judecată. El a declarat că ştie despre cele trei persoane, care, potrivit lui, sunt sănătoase şi nu au simptome că au contractat virusul. Cu toate acestea, funcţionarul nu a pomenit nimic despre acest caz la conferinţa de presă de azi.