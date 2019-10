Trei muzicieni au pornit cu pianul prin Chișinău pentru a promova muzica clasică

Au pornit ”Cu pianul prin Chișinău” pentru a demonstra că muzica clasică poate fi pe gustul fiecăruia. Este vorba de trei muzicieni, care au lansat o serie de cinci concerte simfonice în Capitală. Primul concert a avut loc aseară, la centrul cultural ”Artcor”, unde au răsunat operele a trei compozitori cu renume, precum contemporanul Sebastian Androne-Nakanishi și legendarii Dmitri Șostakovici și Serghei Rahmaninov.



Pe lângă muzica clasică, cei prezenți la eveniment s-au familiarizat şi cu istoria a trei clădiri, din perioade diferite. Este vorba de centrul cultural ”Artcor”, construit în acest an, blocul trei al ”Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice”, clădire care datează de la mijlocul secolului 20 și conacul familiei Cheșco, din secolul XIX.



”Clădirea a fost construită în 1858, anul îl puteți vedea și pe fațada clădirii. A aparținut familiei Cheșco, dar mai cu seamă Zamfirei Cheșco, care era bunica Nataliei Cheșco, iar Natalia a fost regina Serbiei”, a declarat Anetta Dabija, istoric.



Concertul a creat furori în rândul spectatorilor.



”A fost un concert frumos, de suflet, pentru că personal eu nu am avut parte e ceva timp de muzică clasică și simt cum mi se umple corpul cu o cultură și de note care chiar îți atind coardele sufletului.”



”Ei încearcă să combine arta cu muzica, cu un pic de istorie. Vin și cu ceva text despre ce urmează să cânte, despre localul în care ne aflăm sau împrejurimi. De aia, da e ceva nou, dar nouă ne place.”



”Oamenii din Chișinău vor astfel de evenimente, au combinat mai multe forme de artă și făcut-o foarte bine. ”



Muzicienii susțin că scopul evenimentelor este de a stârni interesul publicului față de muzică clasică și istoria oraşului Chişinău.



”Să aducem muzica clasică mai aproape de tineri. Oamenilor de vârsta noastră care cred că muzica clasică e ceva plictisitor, la care stai și nu e interesant „Nu e pentru mine”, vrem să le arătăm contrariul că poți să ai niște senzații ascultând muzică clasică, pe care nu le ai ascultând muzică rock, de exemplu”, a zis Marcel Lazăr, pianist.



”După cum vedeți, toate locațiile sunt alese cumva din istorie sau au ceva istorie în spate, și cumva are scopul de a cunoaște orașul mult mai bine”, a zis Iulian Druță, Viorist.



Totodată, tinerii își doresc să promoveze cât mai multe talente. Astfel, la viitoarele concerte, pe scenă vor evolua mai mulţi copii.



”Pe data de șase va fi concertul educativ „Copiii cântă pentru copii”. Pe data de nouă octombrie vom susține un concert, împreună cu Marcel pe un acoperiș. Următorul concert va fi pe data de unsprezece ”Girls on concert”, pe scenă vor urca doar fete. Închiderea va fi cu Orchestra de Camera, o componență mai mare, la fosta fabrică sau uzina de tractoare ”Tracom”, a spus Constantin Borodin, violoncelist.



Seria de concerte va dura până în data de 13 octombrie, iar costul unui bilet este de 150 de lei. Elevii și studenții instituțiilor muzicale vor avea acces gratuit la prezentarea carnetului.