Trei mii de elevi au fost instruiți în vederea egalității de gen şi distribuirii de roluri în familii în cadrul proiectului "PEACE"

ali"."Noi am avut ca sarcină să promovăm egalitatea de gen şi distribuirea egală de roluri în familii printre tinerii din Republica Moldova. Au fost selectaţi 30 de participanţi din 17 raioane ale Republicii Moldova care au fost instruiţi cu privire la egalitate de gen şi valorificarea distribuirii egale de roluri în familii.", a spus ANA BEZERĂU, coordonator proiect "Fundaţia pentru educaţie non-formală"Proiectul "PEACE" a avut o durată de un an. În cadrul iniţiativei au fost instruiţi 3 mii de elevi din clasele liceale, din 150 de şcoli din 20 de localităţi ale Republicii Moldova."În cadrul proiectului am încercat să vedem care este situaţia actuală în aceste localităţi şi cum de fapt se face distribuirea rolurilor în familie. Astfel, noi am optat să realizăm un sondaj, tinerii au răspuns la întrebări, iar rezultatele pot fi văzute pe pagina fundaţiei.", a mai spus ANA BEZERĂU.Autorii proiectului susţin că impactul a fost unul semnificativ. Astfel, au fost semnate acorduri de parteneriat cu 165 de instituţii de învăţământ, care au beneficiat de sesiuni de mentorat, dar şi materiale informative pe care ulterior le-au distribuit tinerilor.