Trei marinari au fost salvați de pe o insulă pustie, după ce au scris SOS pe nisip

Dați dispăruți, trei marinari au fost găsiți pe o insulă pustie din Oceanul Pacific, după ce au scris SOS pe nisip, informează CNN.

Marinarii se îndreptau spre insula Pollap, însă ambarcațiunea lor a rămas fără combustibil. Astfel, cei trei au ajuns pe insula Pikelot, aflată la 190 de kilometri distanță de destinația lor, potrivit autorităților din Australia.

Mesajul celor trei marinari din Statele Federate ale Microneziei a fost observat de echipajul unui avion american de realimentare, după o căutare de trei ore.

„Ne pregăteam să încheiem căutările. Ne-am întors pentru a evita ploaia, când am observat o insulă și am decis să o cercetăm. Atunci am văzut mesajul SOS și o barcă, pe plajă. Am chemat marina australiană, care a intervenit cu două elicoptere”, a declarat pilotul Jason Palmeira-Yen.

Din cauza pandemiei de coronavirus, misiunea de salvare s-a desfășurat în condiții speciale. În cele din urmă, marinarii s-au întors în siguranță în Micronezia. „Sunt mândru de profesionalismul tuturor celor implicați în misiune, întrucât ne îndeplinim obligația de a veghea la siguranța vieții pe mare oriunde am fi în lume”, a declarat coordonatorul misiunii de salvare, Terry Morrison.