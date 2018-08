Trei elevi moldoveni au fost medaliaţi cu bronz la Olimpiada Internațională de Chimie

Moldova are cu cine se mândri. Trei elevi de-ai noştri au fost medaliaţi cu bronz la Olimpiada Internațională de Chimie, care s-a desfășurat în perioada 19–29 iulie la Bratislava și Praga. Chiril Solovei a absolvit în această vară un liceu privat din Capitală. Tânărul spune că încă din copilărie are pasiune pentru tot ce este nou și interesant. Chimia a îndrăgit-o după ce a început s-o studieze la școală, iar de atunci nu a lipsit la nicio olimpiadă de chimie.



”A fost o concurență foarte strânsă. Pe deoparte țările asiatice, care rezolvă totul repede și eficient, pe de altă parte cei din Europa, care au o minte foarte ageră”, a declarat Chiril Solovei, olimpic la chimie.



Băiatul spune că vrea să meargă pe urmele tatălui său și să devină stomatolog.



”Sunt admis la Universitatea din Sankt-Petersburg la Stomatologie. Îmi place mult să lucrez practic și să ajut alți oameni”, a zis Chiril Solovei, olimpic la chimie.



Iar Mihaela Magdei îşi doreşte să studieze inginerie chimică în Franța. Ea spune că olimpiadele la care a participat au făcut-o mai puternică.



”Am fost destul de calmă la proba practică și cea teoretică, pentru că eram sigură în forțele proprii. Am avut parte de o pregătire intensivă, aici, la Universitate”, a menționat Mihaela Magdei, olimpică la chimie.



Pentru a obține rezultate remarcabile la olimpiadă, tinerii n-au dormit nopțile și s-au pregătit zi de zi ca să poată ocupa un loc. Elevii au fost îndrumați și ajutați de profesorii de la USM. Olimpicii au avut posibilitatea să pună în practică cunoștințele dobândite într-un laborator al universității.



”Noi aici ne-am ocupat mai mult cu cu chimia analitică, cu toate metodele de determinare cantitativă și calitativă a diferitor specii, inclusiv și analiza obiectelor din mediu ambiant”, a spus Petru Bulmaga, conferențiar la Facultatea de Chimie USM.



”Multe țări, care de regulă se prezintă foarte bine, au avut rezultate mai modeste și pe fundalul lor, eu cred că noi ne-am prezentat foarte bine anul acesta”, a menționat Ion Bulimestru, șeful Departamentului de Chimie USM.



La Olimpiada Internațională de Chimie au participat 300 de concurenți din 76 de țări.