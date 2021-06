Trei drumuri secundare din Orhei, renovate integral, după ce, ani la rând, s-au aflat într-o stare dezastruoasă

Trei drumuri secundare din municipiul Orhei au fost renovate integral, după ce, ani la rând, s-au aflat într-o stare dezastruoasă. Drumarii din Orhei au utilizat pe străzile Alecu Russo, Doina și Miorița mai multe tehnologii, inclusiv aplicarea betonului armat şi a asfaltului fierbinte și rece. Lucrările de reabilitare a celor trei străzi au fost efectuate în cadrul unui program de modernizare a infrastructurii rutiere lansat de primărie şi Consiliul Raional Orhei.

Locuitorii municipiului Orhei spun că au aşteptat mulţi ani să scape de gropile formate pe cele trei străzi:



"Erau râpi că nu puteai merge nici cu mașina. Da acum îi de o dragoste. E betonat, frumos pentru copii, pentru toţi oamenii şi mai bătrâni".



"De 52 de ani aştept drumul acesta şi mă gândeam că o să mor şi nu o să văd. Slavă Domnului că am ajuns şi am văzut! Aici era râpă dacă e vale. Ploile spălau aici de îţi rupeai gâtul. Era foarte rău".



"Foarte des mergeam la autoservice şi reparam mașinile. Acum e mai bine. E calitativ de o plăcere de mers".

Primarul municipiului Orhei, Pavel Verejanu, ales din partea Partiduluii "ŞOR", spune că, din martie şi până acum, au fost reparate capital mai multe străzi secundare, iar pe alte artere lucrările sunt în desfăşurare.



"Anul trecut am fost axaţi mai mult pe străzile principale şi cum şi am anunţat anul trecut că în acest an vom merge în mare parte pe drumuri secundare, drumuri între cartiere. Tot nişte drumuri de importanţă socială. Şi atunci când înţelegi că-i faci acces liber pentru pompieri, ambulanţă este un lucru foarte bun", a declarat Pavel Verejanu.



Anul trecut, au fost reparate integral toate arterele principale din Orhei. Potrivit unui comunicat al autorităţilor raionale, în ultimii şase ani, investiţiile în modernizarea infrastructurii rutiere din municipiu au crescut de cel puțin patru ori.