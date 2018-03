Trei centre locale de urgențe şi șapte secții medicale, dotate cu echipamente noi, pe banii elveţienilor

Trei centre locale de urgențe, șapte secții medicale dotate cu echipajenoi și 3900 de pediatri și asistenți instruiți. Sunt rezultatele unui proiect, în valoare de 15 milioane de euro, realizat în ultimii zece ani cu sprijinul Elveției. Scopul programului a fost de a reduce rata mortalității în rândul copiilor de până la cinci ani. Printre cele trei centre de urgenţă renovate se numără şi o unitate de la Institutul Mamei și Copilului."Datorită echipamentului avansat, mă refer la monitoarele de ultimă performanță, sursele de oxigen, echipamentului, încă o dată mă refer, avansat, deci noi putem preveni chiar și decesele", a spus medicul pediatru, Ala Ţurcanu."În fiecare zi, aici, în departament, se adresează în jur de 80 de copii. Dar în fiecare an, aici se adresează în jur de 20 de mii de copii", a spus directorul Institutului Mamei și Copilului, Sergiu Gladun."Noi am avut o secție de internare care avea capacitatea doar de a înregistra pacientul, de a face fișa medicală, dar actul medical deja se făcea pe secții spitalicești, acum pacienții beneficiază de serviciile medicale de urgență imediat după ce se prezintă la unitatea de primiri urgentă", a spus directorul Spitalului raional Cahul, Oleg Creciun."Ce m-a impresionat cel mai mult a fost că în toate unitățile de primire urgențe pe care le-am vizitat este dedicația medicilor. Peste tot am întâlnit oameni care sunt gata zi de zi să salveze vieți cu resurse limitate", a spus directorul Biroului de Cooperare al Elveției, Simone Giger."Cu zece ani în urmă, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, defapt pe atunci era Ministerul Sănătății, și-a luat angajamentul de a moderniza serviciile de urgență și terapie intensivă pediatrică din Moldova. În aceste condiții, am apelat la partenerii noștri de încredere", a spus ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotari."De-a lungul acestor zece ani de implementare, proiectul a reușit să sporească considerabil șansele de supraviețuire a copiilor care necesită servicii medicale de urgență și de terapie intensivă", a spus deputatul PDM , Valentina Buliga.Potrivit datelor Centrului de Management în Sănătate, în 2008, rata mortalității copiilor a fost de 14,4 la sută, iar anul trecut - de 11,4 la sută.