Trei bucătari din Franţa au luat lecţii de gătit de la măicuțele care slujesc la mănăstirea din satul Frumoasa

Trei bucătari din Franţa au luat lecţii de gătit de la măicuțele care slujesc la mănăstirea din satul Frumoasa, raionul Călărași. În postul Paştelui, călugăriţele şi-au făcut timp pentru a-i învăţa pe francezi cum se pregătesc plăcintele moldovenești.



După ce au frământat aluatul, ghidaţi de călugăriţe, cei trei francezi au întins foile de plăcintă şi au adăugat umplutura.



"Vor să amestece. Pofitm, poftim. Un rând de vișină și unul cu bostan. Au pus și peste vișină ulei."



Bucătarii au rămas încântați de experinţă gastronomică trăită la mănăstire.



"A fost o experiență unică, fantastică. Am învățat rețete noi și am descoperit produse noi într-un loc absolut magnific", a spus bucătarul francez, Franck Audu.



"Am fost bine primiți la mănăstire. Călugărițele ne-au arătat beciurile în care păstrează toate produsele pe care le folosesc pe parcursul anului și asta a fost foarte interesant pentru noi", a spus bucătarul francez, Jean Xidarakis.



Și pe măicuțe le-a bucurat vizita francezilor.



"Tradiția mănăstirii de prin secolul 19 vorbește despre faptul că de obicei monarhii, când veneau cineva în vizită și poate nu erau foarte pregătiți, dar fiecare vizitator primea o feliuță de pâine și un pic de vin", a spus stareţa, Benedicta Mura.



Bucătarii Jean Pierre Xidarakis, Julien Cruege, Franck Audu au venit în Moldova pentru trei zile. Vizita lor are loc în cadrul campaniei internaţionale “Gout de France”, organizată cu scopul de a renaște tradițiie gastronomice păstrate cu strictețe de mănăstiri pe parcursul secolelor.