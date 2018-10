Trei ani de la TRAGEDIA din clubul COLECTIV. Într-un minut şi o secundă, zeci de oameni au murit arşi de vii

Se împlinesc trei ani de când România îşi plânge victimele incendiului din clubul Colectiv. Sute de tineri se adunase în noaptea de 30 octombrie la concertul trupei rock Goodbye to Gravity, care-şi lansau un nou album, fără să ştie ce pericol îi paşte.

Într-un minut şi o secundă, 65 de oameni au murit arşi de vii, unul dintre ei s-a sinucis, iar 186 au fost răniţi după ce buretele de pe pereţi, folosit pentru izolarea fonică, s-a aprins de la focurile de artificii.



"30 octombrie de trei ani încoace înseamnă o zi neagră. Să vezi pe cineva care arde parcă arzi şi tu lângă el, deşi se ştie că am ars şi eu", a menţionat un bărbat.



"Când a venit flacăra aia mare am leşinat şi m-am trezit mai în faţă, mai spre uşă. Aveam şi două băuturi în mână, pe care m-am gândit să le torn pe cap, pentru că vroiam ca părinţii mei să mă recunoască la morgă", a spus o femeie.



"De trei ani încoace viaţa mea este un şir de întreruperi", a explicat o altă tânără.



Momente de groază au trăit şi forţele de ordine, mobilizate să ajute tinerii din clubul morţii:



"A vedea două şiruri de cadavre, 26 în acea seară, într-adevăr, a fost de impact."



"Foarte multă durere într-un singur loc. Am făcut parte din echipa de identificare şi în toată experienţa mea nu am întâlnit niciodată un eveniment de o asemenea anvergură."



Chiar şi după trei ani, tragedia nu a fost o lecţie. 3.200 de localuri din România nu îndeplinesc, în prezent, cerinţele pentru autorizare. Unele dintre ele au mesaje afişate la intrare, care-i anunţă pe clienţi că nu deţin aviz de la pompieri. În plus, deşi au fost iniţiate două dosare penale pe acest caz încă în 2015, nici până astăzi nu a fost pronunţată vreo sentinţă în privinţa celor care s-ar face vinovaţi de moartea unui număr atât de mare de oameni.