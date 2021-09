Trecerile de pietoni ignorate de șoferi. „Ei merg cu viteză şi nu ne dau voie să traversăm”

50 de copii au fost loviți de mașini în timp ce încercau să traverseze strada pe trecerea pietonală de la începutul anului 2021. Dintre ei, 35 au ajuns la spital cu diferite traumatisme. De cele mai multe ori, șoferii nu au acordat prioritate minorilor.

Odată cu începerea noului an școlar, riscul accidentelor în care sunt implicaţi copiii creşte pe trecerile pietonale din preajma instituțiilor de învățământ.



Părinţii care îşi duc copiii la Liceul "Ştefan cel Mare" de pe strada Florilor din Capitală stau zilnic cu frica în sân.



„Aici e foarte periculos, ar fi trebuit să fie semafor, aşteptăm, dimineaţa de obicei este mai mult trafic. Foarte multe accidente aici pe strada Florilor, foarte multe.”



„Sunt foarte mulţi, mai ales doamnele cu maşini mai performante merg peste copii. Băi, da ce nu se vede că e trecere şi m-am oprit. Aici pe Florilor la noi e chiar periculos.”



Chiar dacă sunt mici, şcolarii afirmă că traversează strada cu ochii în patru, mai ales că sunt şoferi care le taie calea.



„Eu ştiu regulile de circulaţie pentru că trebuie să ne uităm în dreapta şi în stânga ca să nu ne calce maşina, să nu uităm la semafor. Şoferii merg cu viteză şi nu ne dau voie să traversăm.”



„Dacă maşinile nu ne dau voie să trecem, noi trebuie să aşteptăm până o să se oprească. Uneori, şoferii nu ne dau voie să trecem, dar noi suntem atenţi.”



Pentru a preveni eventualele tragedii, inspectorii de patrulare îi trag pe dreapta pe șoferii nedisciplinați.



„-Aţi observat pietonul? Foarte rău, este trecere de pietoni şi cu marcaj şi cu indicator, dumneavoastră sunteţi obligat, conform regulilor, să cedaţi trecerea, mai ales că aici este instituţie de învăţământ."



Conducătorii auto care au încălcat regulamentul s-au ales cu amenzi de până la 1500 de lei. Aceştia au spus că nu au observat pietonii.



„Aţi văzut pietonul?

-Nu, nu l-am văzut. Am înscriere la medic şi mă grăbesc. Am încălcat desigur dacă era pietonul şi nu l-am observat.”



„-Care a fost motivul?

-Nu i-am observat.

-Dar de obicei?

-De obicei îi observ.

-Şi în trafic sunteţi atentă?

-Da normal.”



Oamenii legii i-au atenţionat pe şoferi şi i-au îndemnat pe părinţi să fie prudenţi în trafic.



„Mai ales aici să fiţi atenţi când vă opriţi nu în faţa trecerilor de pietoni, deoarece în ultimul timp se atestă o creştere sporită, anume cu tamponările de pietoni şi vă rugăm să fiţi prudenţi.”



„Copiii să păşească pe trecerea de pietoni doar în momentul când s-au asigurat că sunt observaţi de conducătorul auto, iar adolescenţilor le recomandăm să nu traverseze strada cu telefonul în mână sau cu căştile ascultând muzică la volum mai tare.”, a menționat Natalia Golovco, ofiţer de presă INSP.



De la începutul anului, poliţiştii au amendat circa 5800 de şoferi care nu au acordat prioritate pietonilor.