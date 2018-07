TREC LA CASĂ NOUĂ! În Nisporeni, 93 de familii au primit locuinţe sociale (FOTO)

93 de familii din raionul Nisporeni vor avea parte de locuinţe noi. Astăzi au fost inaugurate cele patru blocuri sociale, care au fost construite în satul Vărzărești. De locuinţe vor beneficia familiile cu mulți copii, tinerii specialiști angajați în instituțiile de stat şi persoanele cu dizabilități. Acestea sunt dotate cu toate comodităţile necesare. Valoarea proiectului este de 2,8 milioane de euro. 65 la sută din sumă a fost oferită de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, iar cu 35 la sută au contribuit autorităţile locale.



Printre beneficiari este şi Familia Marin care are trei copii.



"Când s-a început proiectul ca să facă case sociale am depus cererea. Suntem foarte bucuroşi că am primit această locuinţă", a spus Nelea Marian, beneficiar.



"Aici o să fie bucătăria aici o masă ca de obicei. Să vă spun sincer am avut ceva dubii dar am văzut acum finalul", a spus Vadim Marian, beneficiar.



Mulţi beneficiari spun că locuinţe date îi motivează să rămână să muncească acasă.



"Ne bucurăm pentru aşa posibilitate pentru a fi aici acasă, acolo unde ne simţim cel mai bine."

"Benficiez de o locuinţă fac parte din categoria tinerii specialişti din raionul Nisporeni. Am aplicat la o locuinţă cu o oadie. Şi de acum datorită faptului că o să fie locuinţa ne gândim şi la chestiile personale."



Pentru a selecta beneficiarii a fost creată o comisie, iar până acum au fost alese 73 de familii.



"Este un proiect foarte important pentru oraşul Nisporeni de oarece aici sunt tinerii specialişti car epe viitor vor lucra în administraţia publică, care vor lucra în sistemul public chiar şi în domeniul privat dar care au probleme cu locuinţa sau sunt din familii nevoiaşe", a spus Grigore Robu, primarul orașului Nisporeni.



Cheile de la locuinţele noi au fost înmânate de premierul, Pavel Filip.



"Vă doresc ca această casă dumneavoastră să o transformaţi în acasă. Să fiţi bucuroşi alături de familie şi să trăiţi cele mai frumoase momente în casele pe care urmează să le primiţi", a spus Pavel Filip, premier.



La inaugurarea oficială a venit şi fostul ministrul al Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Vasile Bîtca.



"În 2014 fiind în funcţia de preşedinte a raionului împreună cu echipa de consilieri am hotărît să înaintăm către o cerere către unitatea de implementare pentru a construi aceste apartamente în raionul Nisporeni. Vreau să mulţumesc celor care au fost implicaţi încă de la început şi tuturor care au dus acest proiect până la capăt", a spus Vasile Bâtca, președintele organizației teritoriale PDM Nisporeni.



Până în prezent au fost construite peste 200 de apartamente sociale în raioanele Călăraşi, Briceni, Soroca, Sângerei, Hânceşti şi Leova.