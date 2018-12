TREBUIE SĂ ȘTII! Tatuajele, printre factorii de risc de îmbolnăvire cu hepatita C

"La fel ca şi piercingurile, tatuajele sunt un factor de risc de contractare de boli care se transmit prin contactul cu sângele, virusul HIV şi hepatita C fiind printre cele mai răspândite", a declarat specialista mexicană.Miriam Castellot a precizat că unul dintre motivele pentru care cei care se tatuează pot contracta aceste boli este faptul că aleg locaţii care nu sunt sigure. Potrivit datelor Consiliului Naţional pentru Prevenirea Discriminărilor (Conapred), aproximativ 12 milioane de mexicani şi-au făcut tatuaje iar cei mai mulţi dintre ei nu au peste 20 de ani.Specialista mexicană a subliniat că printre diferitele cauze de îmbolnăvire cu hepatita C este folosirea de seringi sau accesorii care nu sunt sterilizate. Potrivit cifrelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), se estimează că 71 de milioane de persoane suferă de infecţie cronică cu hepatită C, dintre care 400.000 decedează anual, scrie agerpres.ro Castellot a reamintit că tatuajele sunt o formă de a marca pielea pe viaţă, astfel încât a făcut câteva recomandări pentru a evita complicaţiile. "Trebuie acordată mare grijă detaliilor, să se verifice că centrul ales are certificat şi că toate materialele folosite în proces sunt noi şi de unică folosinţă", a spus ea.Experta a recomandat totodată persoanelor care decid să îşi facă un tatuaj să nu se uite la bani, deoarece de multe ori ceea ce este ieftin este şi nociv. "Nu se poate face rabat de la calitate şi siguranţă", a subliniat Castellot.Ea a avertizat că atât hepatita C cât şi SIDA, cauzată de HIV, sunt boli silenţioase care prezintă simptome doar atunci când au afectat sistemul, prin urmare se recomandă efectuarea unor teste de sânge, la şase luni după realizarea unui tatuaj.