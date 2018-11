TREBUIE SĂ ŞTII! Simptomele celor mai comune boli de inimă

Bolile de inimă sunt principala cauză de deces la nivel mondial, scrie realitatea.net.

Boli de inima simptome: Potrivit medicilor specialisti, numarul mare de decese cauzate de bolile cardiovasculare se afla in directa legatura cu necunoasterea simptomelor specifice acestor afectiuni.

Simptomele bolilor cardiovasculare sunt dificil de identificat deoarece nu sunt intotdeauna evidente si intense si variaza de la o persoana la alta in functie de sex.

Din aceasta cauza, medicii precizeaza ca nu trebuie ignorat niciun semn, chiar daca se manifesta pentru o scurta perioada de timp sau poate fi atribuit unei alte afectiuni.

Cunoasterea simptomelor specifice bolilor de inima este obligatorie in cazul persoanelor care au trecut de varsta de 50 ani sau a celor expuse factorilor de risc cardiovasculari: hipercolesterolemia, hipertensiunea arteriala, obezitatea, fumatul, diabetul zaharat sau existenta unui istoric familial, conform sfatulmedicului.ro.

De regula, femeile de confrunta cu senzatia de arsura in piept, iar barbatii cu senzatiile de presiune si durere in piept. Potrivit medicilor in cardiologie, oamenii asociaza durerile toracice cu existenta afectiunilor digestive.

Boli de inima simptome:

1. Anxietatea

Perioada prodromala infarctului miocardic se caracterizeaza prin manifestarea unui stari de anxietate intensa. Pacientii care au supravietuit unui infarct miocardic sustin ca se simteau ca si cum ar fi asteptat un verdict iminent.

2. Durere in piept (angina pectorala)

Boli de inima simptome: Durerile in piept sunt cele mai comune simptome ale infarctului miocardic.

In cazul bolilor de inima, durerile toracice apar sub stern, putin catre partea stanga; durerea poate fi comparata cu o greutate care apasa pe piept, provocand o senzatie de disconfort, de presiune si de plenitudine.

3. Tuse

Tusea persistenta sau respiratia suieratoare pot fi simptome ale insuficientei cardiace, cu toate ca apar din cauza acumularii de lichid in plamani. In anumite cazuri, pacientii s-au confruntat si cu tuse persistenta si hemoptizie.

4. Vertij

Boli de inima simptome: Infarctul miocardic provoaca vertij si pierderea constiintei; astfel sunt provocate tulburari severe de ritm cardiac, cunoscute sub numele de aritmii.

5. Oboseala

Oboseala neobisnuita se manifesta in perioada prodromala mai ales in cazul femeilor.

Daca nu va simtiti bine nu lasati timpul sa treaca in defavoarea dvs. si sunati la 112!

6. Starea de greata si lipsa poftei de mancare

Nu sunt putine cazurile cand oamenii manifesta stari de greata in perioada prodromala a infarctului miocardic. Totodata, balonarea abdominala si starile de greata asociate cu insuficienta cardiaca pot interfera cu apetitul alimentar.

7. Durere manifestata in alte parti ale corpului

Boli de inima simptome: In caz de infarct miocardic, initial, durerea de manifesta in piept, ulterior propagandu-se catre umeri, brate, coate, spate, gat, maxilar sau abdomen. Totodata, exista situatii in care durerea toracica nu se manifesta, ci doar durerile din zonele mentionate mai sus.

In cazul barbatilor, durerea de manifesta in special la nivelul bratului stang, iar in cazul femeilor cel mai probabil aceasta va fi resimtita la ambele brate sau intre omoplati.

8. Tulburari de ritm cardiac si frecventa cardiaca

Potrivit medicilor specialisti, aparitia ocazionala a tulburarilor de ritm cardiac nu reprezinta un motiv de ingrijorarea pentru sanatate, dar daca pe langa aceste tulburari apar si alte simptome, precum: slabiciune, vertij sau dificultati de respiratie, atunci pacientul se poate confrunta cu un infarct miocardic sau cu insuficienta cardiaca. Netratate, aritmiile pot cauza accident vascular cerebral sau moarte subita.

9. Dispnee

Boli de inima simptome: Persoanele care se simt obosite si epuizate dupa un efort de intensitate minima ar putea suferi de o afectiune pulmonare, precum astmul bronsic, bronhopneumopatia cronica obstructiva, insa dispneea este simptom si pentru infarctul miocardic sau insuficienta cardiaca.

Frecvent, in timpul unui infarct miocardic dificultatea de respiratie este insotita de dureri in piept.

10. Transpiratia

Traspiratia rece este unul dintre cele mai comune simptome ale infarctului miocardic. Aceasta apare chiar si atunci cand organismul este relaxat si se afla in stare de repaus.

11. Inflamatii

Boli de inima simptome: Insuficienta cardiaca cauzeaza retentia lichidului in organism, fapt care conduce la aparitia inflamatiilor la nivelul picioarelor, gleznelor, mainilor sau abdomenului, precum si la cresterea brusca in greutate si uneori la pierderea poftei de mancare.

12. Slabiciune

In perioada prodromala a unui infarct miocardic, pacientii se confrunta cu o stare de slabiciune severa si inexplicabila. Potrivit pacientilor, in zilele respective nu aveau forta necesara pentru a tine in mana o foaie de hartie.

13. Palpitatii

Indica existenta unei tulburari de ritm cardiac; acestea pot sa insoteasca un efort mare, o emotie sau un bufeu de angoasa.