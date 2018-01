TREBUIE SĂ ŞTII! Ce se întâmplă dacă tastezi PIN-ul INVERS la bancomat

Pe reţelele de socializare apare din ce în ce mai des o informaţie referitoare la codul PIN tastat invers la bancomat.

Se spune ca, daca in momentul in care vrei sa scoti bani de la bancomat apare un agresor care doreste sa te jefuiasca, simpla tastare inversa a codului PIN va anunta in secret autoritatile, fara ca hotul sa banuiasca nimic.



Mai mult, bancomatul va elibera chiar si suma ceruta dupa introducerea codului, pentru ca agresorul sa nu isi dea seama de nimic din ceea ce se petrece, scrie realitatea.net.



Aceste zvonuri sunt, însă, doar un mit, scrie kanald.ro.