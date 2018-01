Trebuie să ştii! Boala silenţioasă care îţi distruge oasele

Sanatatea este foarte importanta si ar trebui sa avem mare grija la semnalele pe care corpul nostru ni le trimite ca semnal de alarma. In prezent, majoritatea oamenilor se confrunta cu rupturi ale oaselor sau cu probleme ale oaselor si articulatiilor, in general. De cele mai multe ori, apar rupturi ale oaselor in urma unor traumatisme relativ usoare, care in mod normal nu ar provoca neaparat distrugerea completa a oaselor, scrie Realitatea.net.