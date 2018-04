Trebuie să știi asta! Planta cu gust de carne ajută la combaterea cancerului

Năsturașul (Năsturtium officinalis) este o plantă care crește în mod spontan în locurile cu multă umezeală. Se folosește ca plantă-condiment, dar și medicinală, scrie realitatea.net.

În fitoterapie, se folosește doar planta verde, proaspătă, deoarece substanțele active din năsturaș se distrug prin uscare.

Lăstarii tineri și frunzele se consumă sub formă de salată sau de suc obținut din stoarcerea plantei. În salate, năsturașul are gust plăcut, aromat și ușor picant. După unii, gustul plantei este asemănător cărnii.



Năsturașul are proprietăți antiscorbutice, remineralizante, antioxidante și depurative deosebite, fiind o valoroasă plantă medicinală de primăvară. Este indicat în astenia de sezon, în convalescență și în diferite boli de piele (mai ales în acnee). Planta mai prezintă efecte diuretice și afrodiziace.



Curele cu nasturaș sunt de asemenea indicate în toate formele de cancer. Sucul de năsturaș, sub formă de gargară, se folosește în caz de gingivită și parodontoză.

Din năsturaș, în amestec cu frunzele tinere și proaspete de urzică (în părți egale) se obține, prin stoarcere, un suc, care, aplicat extern, oprește căderea părului, iar administrat intern prezintă un efect depurativ deosebit, scrie bzi.ro.