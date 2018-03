Trebuie să știi asta! Nu mai mâncaţi urzici dacă suferiţi de această boală

Cu toţii ştim că urzicile sunt extrem de sănătoase şi că ele conţin multe vitamine (A, B2, C, K), un număr mare de amnioacizi, saruri minerale (calciu, magneziu, fier, siliciu, etc), substanţe proteice, acid pantoteic, acid folic, amine, cetone, etc. Însă, ceea ce nu ştim este că au şi o listă lungă de contraindicaţii, scrie realitatea.net.

Folosită în catităţi mari, urzicile duc la mărirea coagulabilităţii sângelui. De asemenea, urzicile sunt contraindicate persoanelor care au hipertensiune arterială, aterioscleroză, polipi, adenom testicular, la hemoragie uterină provocata de fibroame şi mioame. La vârstnici poate agrava tromboflebita.

În plus, din cauza acțiunii sale diuretice, consumul prelungit de urzici poate cauza un dezechilibru electrolitic. Cei care consumă în mod repetat plantă de urzică trebuie să aibă grijă că în dieta lor zilnică au introdus destul potasiu.

Cercetările de laborator au dovedit că urzica determină contracțiile uterului, deci și femeile gravide ar trebui să se ferească de consumul de urzică.