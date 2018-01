Trebuie să știi asta! De ce problemă de sănătate scapi instant dacă bei suc de ridiche neagră

Ridichea neagră are beneficii uimitoare pentru sănătate. Iată mai jos câteva dintre acestea, scrie realitatea.net.

Calculii renali sunt dizolvați în urmă tratamentului intensiv cu suc de ridiche-neagră: da pe răzătoare o rădăcină și stoarce sucul. Bea câte o jumătate de pahar în fiecare dimineață, pe stomacul gol, timp de două luni.



Drenarea ficatului și a vezicii biliare sunt printre principalele responsabilități ale ridichii-negre, crescând cantitatea și fluiditatea biliara. Dacă introduci în alimentația ta ridichea neagră, fie și pentru câteva zile, intestinele vor trece printr-un proces de curățare foarte benefic.



Artroză se atenuează dacă faci următoarea cură timp de trei săptămâni: ia o ridiche-neagră mare și, după ce-ai spălat-o, da-o pe răzătoarea mică, cu tot cu coajă, și laș-o la macerat într-un litru de vin alb sec, timp de două săptămâni. Agită sticlă zilnic și strecoară amestecul înainte de folosire. Bea în fiecare dimineață, pe stomacul gol, un pahar din acest sirop.



Bilă este eliminată mai rapid din organism în urmă consumului de ridiche-neagră. Astfel, este favorizată digestia, iar poftă de mâncare crește datorită unei substanțe sulfurate pe care o conține această legumă. De aceea, se recomanda în special persoanelor anemice și copiilor.



Rahitismul și scorbutul se vindecă în urmă consumului de ridiche-neagră, datorită conținutului sau bogat în vitamină C și iod. Aceeași vitamină C ține răcelile la distanță, întărind imunitatea organismului.



Tusea își găsește sfârșitul în urmă unui tratament cu sirop: într-un vas de pământ, așază un strat de felii subțiri de ridiche-neagră (necurățata de coajă), altul de zahăr nerafinat și tot așa până la gură vasului. Lasă la macerat până ce amestecul de ridiche și zahăr formează un sirop gros, pe care-l scurgi și-l păstrezi într-un recipient închis ermetic. Bea trei linguri dimmineata, pe stomacul gol, și două linguri înainte de masă de seară, timp de 2-4 săptămâni.



Zilele îți vor fi mai fericite atunci când consumi ridiche-neagră măcar o data pe zi, pentru că această legumă din clasă cruciferelor este un afrodiziac renumit.



Leac pentru acnee



Sulful conținut de ridiche-neagră acționează împotrivă acneei sub formă de masca de față, preparată astfel: da ridichea pe răzătoare, stoarce-o de suc și încălzește piureul rămas. Aplică masca pe zonele cu probleme ale feței, stai așa cam 20 de minute, apoi clateste. Tamponează tenul cu o dischetă demachianta înmuiată în zeamă de ridiche proaspăt stoarsă. După zece minute, clateste cu apa minerală neacidulata.