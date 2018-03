Trebuie să știi asta! Care sunt cele mai bune alimente care ţin de foame şi nu îngraşă

Dacă primele raze de soare te-au determinat să intri la regim şi nu prea ştii ce să mănânci ca să te simţi sătulă şi plină de energie, îţi recomandăm următoarele alimente, care nu doar că te ajută să ţii la distanţă senzaţia de foame, ci îţi şi aduc aportul de nutrienţi şi vitamine de care organismul tău are nevoie la început de primăvară, scrie realitatea.net.

Prin urmare, să vedem care sunt cele mai săţioase şi sănătoase alimente pe care trebuie să le incluzi în dietă:

Avocado – acest fructo-legumă este bogat în grăsimi sănătoase, este uşor digerabil şi conţine numeroase vitamine, minerale, fibre şi antioxidanţi, care combat inflamaţiile din corp, asigură un tranzit intestinal sănătos şi previn afecţiunile cardiovasculare.

De asemenea, avocado posedă un indice glicemic scăzut şi ţine de foame, fiind vedeta dietelor, reglând nivelul zahărului din sânge şi prevenind astfel instalarea diabetului. Îl poţi consuma ca atare, în salate, cu pătrunjel, roşii, ceapă, sau sub formă de pastă de avocado cu ulei de măsline.

Lintea – are un indice glicemic scăzut, cantităţi mari de proteine şi fibre, care dau senzaţia de saţietate, şi foarte puţine calorii, aproximativ 200 la o porţie (o ceaşcă).

Lintea poate fi preparată în diverse moduri, în combinaţie cu orez, legume sau sub formă de supă, înlocuind perfect nevoia de pâine şi cea de carne, în cazul vegetarienilor.

Merele - aceste fructe sunt surse importante de pectină, o substanţă organică vegetală care nu permite absorbţia grăsimimilor şi, mai mult, inhibă apetitul şi alungă poftele alimentare.

Pe lângă aceste efecte benefice, mrele conţin vitaminele A, C, PP, fier, magneziu, sodiu, calciu şi acid folic, care îţi conferă energie şi accelerează metabolismul.

Broccoli – este o legumă care abundă în nutrienţi şi antioxidanţi, cu efect anticancerigen, dar şi în fibre, cu rol deosebit de important pentru sănătatea sistemului digestiv. De asemenea, broccoli beneficiază de prezenţa a numeroase vitamine (vitamina A, C, B) şi minerale (calciu, magneziu, zinc, fier, potasiu), care conferă energie şi ţin la distanţă poftele alimentare, totul cu doar 44 de calorii la o cană de broccoli.

Cel mai sănătos mod de a consuma broccoli este înăbuşit, astfel încât toţi nutrienţii se vor păstra în legumă. De asemenea, poate fi consumat şi sub formă de sote sau supă cremă.

Zmeura – culoarea puternică a acestor fructe mici este un indiciu de conţinut bogat de antioxidanţi, cu efecte protectoare asupra întregului corp. În plus, zmeura abundă în minerale, precum potasiu şi fier, acizi organici, vitamine (C, B1, B12, C, PP) şi fibre, compuşi care conferă senzaţia de saţietate şi satisfac pofta de dulce, prevenind în acelaşi timp apariţia constipaţiei.