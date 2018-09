Trebuie să ştii asta: Beneficiile şi contraindicaţiile acidului hialuronic

Acidul hialuronic este o substanţă produsă în mod natural de organism, descoperită în 1934 de medicul Karl Meyer, biochimist la Universitatea Columbia din America. Cunoscut şi sub numele de hialuronan, acest acid se regăseşte mai ales în articulaţii, în zona ochilor şi la nivelul pielii.

Studiile au arătat că acidul hialuronic are efect lubrifiant, asigură hidratarea fibrelor de colagen şi elastină şi, foarte important, reţine apa în ţesuturi. Din păcate, odată cu înaintarea în vârstă, producţia de acid hialuronic scade. Consecinţa? Apar ridurile, pielea se lasă şi se usucă.

Acidul hialuronic este în prezent un ingredient des utilizat în produsele anti-aging sau de îngrijire a pielii, cum ar fi cremele, serumurile sau loţiunile de corp. Din acest motiv este considerat un fel de „fântână a tinereţii”, doamnele apelând la injecţiile cu acid hialuronic pentru a preveni sau ameliora semnele îmbătrânirii pielii.

Însă acest acid nu este benefic doar pentru frumuseţea pielii, ci poate fi de ajutor şi în ameliorarea anumitor afecţiuni, cum ar fi osteoartrita, fibromialgia sau sindromul de ochi uscat.

Trebuie să ştii, însă, că nivelul optim de acid hialuronic poate fi obţinut şi printr-o alimentaţie corectă. Anumite alimente sunt bogate în acid hialuronic, altele sporesc producţia acestuia în organism, cum ar fi: carnea de vită, curcan, miel, pui, cartofi, ardei gras, citrice, pătrunjel, coriandru, banane, mere, avocado, roşii, pepene, pere şi piersici.

Acid hialuronic: beneficii

Aşa cum am menţionat, acidul hialuronic prezintă efecte benefice în special la nivelul pielii. Potrivit unui studiu publicat în Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, acidul hialuronic previne pierderile de apă din ţesuturi şi diminuează semnele îmbătrânirii, precum ridurile sau pielea lăsată. De asemenea, acesta sporeşte elasticitatea pielii şi creşte cu până la 96% fermitatea acesteia. Acidul hialuronic ar putea fi benefic şi în repararea tegumentului afectat de arsuri sau leziuni uşoare.



Pe lângă beneficiile aduse pielii, acidul hialuronic are un rol important şi în prevenirea sau ameliorarea anumitor probleme de sănătate. De exemplu, nivelul normal de acid hialuronic ar putea preveni apariţia fibromialgiei, arată un studiu publicat în Science Direct. O altă legătură pare a fi între osteoartrită şi acest acid. Potrivit cercetătorilor, injecţiile cu acid hialuronic în articulaţiile dureroase ar putea ajuta la reducerea inflamaţiilor, scrie descopera.ro