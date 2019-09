Trebuie să ştii asta: Alimente strict interzise bebelușilor

Toate mămicile știu că bebelușilor cu vârsta sub un an le sunt interzise sarea, zahărul, mierea și laptele de vacă. Sarea pentru că le suprasolicită rinichii și pentru că organismul lor nu este pregătit să o „proceseze’, iar zahărul pentru că obișnuiește copilul cu gustul dulce – pe de o parte – iar pe de altă parte pentru că amenință dinții cu mult-temuta carie de biberon. Cât despre miere, aceasta are potențial alergen și, în plus, există riscul să conțină toxină botulinică, iar laptele de vacă este de evitat din cauza faptului că sărurile minerale și proteinele pe care le conține în cantitate mare pot determina distrofii. Iată și alte alimente strict interzise bebelușilor:

Ce nu se prea știe este că nu sunt acestea singurele alimente interzise copiilor mai mici de un an. Mai sunt și altele.

Apa minerală – conţine mult sodiu, pentru care rinichii bebeluşului nu sunt pregătiţi.

Sucul de fructe natural, nediluat cu apă – generează un ph acid și introduce în organismul micuţului o macromoleculă ce ar putea provoca alergii pe termen lung.

Brânza de vaci – solicită inutil tubul digestiv şi rinichii bebeluşului. Proteinele din laptele matern sau din cel formula de lapte oferă cantitatea și calitatea suficientă de aminoacizi de care are nevoie bebelușul.

Cerealele cu gluten – sunt interzise până la 6 luni, deoarece pot declanşa reacţii de intoleranţă grave. Aşadar, fără grâu (griş, biscuiţi, pâine etc)! Sunt recomandate făina de orez, porumbul şi făina de tapioca.

Căpşunele – provoacă urticarie.

Carnea de porc – este grasă, greu de digerat. Copilul nu ar trebui să primeasca acest tip de carne până la vârsta de trei ani, iar după această vârstă numai în cantităţi foarte mici, şi numai bucăţi de carne slabă.

Albuşul de ou – este unul dintre alimentele cele mai alergene.

Fructele cu sâmburi mici (căpşune, zmeura, mure, frăguţe, kiwi) – sunt puternic alergizante.

Banana – s-au constatat numeroase reacţii alergice la banane, așa că până la un an pot fi oferite numai sub formă de piure la borcănel, deci prelucrate termic.

Legumele bogate în celuloză (varza, fasolea verde, mazărea) – irită sistemul digestiv imatur al copilului. In plus, favorizează balonarea şi colicile.

Cireşele, perele, prunele, strugurii, pepenele – irită colonul şi perturbă digestia, avand un efect usor laxativ, scrie zumi.md