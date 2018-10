Trebuie să știi asta: 5 superalimente care intaresc imunitatea

Nu trebuie să iei suplimente, ci să ai grijă la alimentație. Este foarte important ca înainte de debutul sezonului rece să introduci în meniul tău câteva alimente care să ajute la întărirea sistemului imunitar. Iată câteva dintre acestea:Supă de pui fierbinte este recomandată în sezonul rece, deoarece s-a dovedit științifică ca ajută organismul să se apere se virusuri și bacterii patogene. Ca orice lichid cald, supă de pui ajută la o bună hidratare și crește temperatura corpului desfundând căile respiratorii.Consmul regulat de de probiotice, așa-numitele bacterii bune, care se găsesc în alimente precum iaurtul său varză, pot ajuta sistemul imunitar să funcționeze mai bine și îmbunătățesc digestia. Kefirul, o băutură asemănătoare iaurtului, are cele mai mari beneficii pentru organism. Caută produse pe care scrie culturi active, recomandă Asociația Națională pentru iaurt.Polifenolii, antioxidanți puternici ai plantelor, pe care îi conține și ceaiul verde, ajută la întărirea sistemului imunitar. Un studiu de laborator a arătat că un anumit tip de polifenoli, numiți catechine, pot ucide virușii gripali. Pentru a maximiza beneficiile ceaiului verde, prepară-l cu apă fierbinte și lasă-l la infuzat un minut sau două. Un pic de miere și lămâie pot lua din amărăciunea ceiului verde.Într-un studiu publicat recent în Jurnalul American de Nutriție Clinică, copiii care au luat zilnic suplimente de vitamina D (1.200 UI) au fost cu 40% mai puțin susceptibili de a contracta un virus gripal comun decât copiii care au luat un placebo. Studiile de laborator indică faptul că substanța nutritivă poate ajuta celulele imune să identifice și să distrugă bacteriile și virușii care ne fac rău. Deoarece majoritatea oamenilor nu primesc suficientă vitamină D, experții recomandă un supliment D. De asemenea, poții obține vitamina D (în doze mici) din pește gras, cum ar fi somonul, scrie csid.ro Potrivit unui studiu realizat recent publicat în revista Brain, Behavior and Immunity, fibrele solubile pot înjumătăți timpul de vindecare în cazul unei infecții bacteriene. Fibrele solubile se regăsesc în mai multe categorii alimentare care ar trebui consumate zilnic. Printre cele care conțin cele mai mari cantități de astfel de fibre se numără:- mere;- fasole boabe (gătite);- linte gătită;- banană;- ovăz (târâtele de ovăz conțin cea mai mare cantitate de fibre solubile);- mazăre;- soia;- morcovi;- portocale (citrice, în general);- pere;- căpșuni;- fulgi de ovăz;- orz;- stafide;- prune (acre și uscate);- semințe de în;- merișor;- caise;- curmale;- coacăze roșii;- grepfrut;- piersici;- gutui;- sfeclă;- agrise;- secară;- struguri;- semințe de susan etc.