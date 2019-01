Trebuie să știi asta: 3 alimente care curăță ficatul. Cum îți detoxifici rapid organimsul

După atâtea mese festive și pahare închinate, ficatul nostru e supraîncărcat și nu prididește să elimine deșeurile.

Dacă ficatul e prea obosit și încărcat, nu mai reușește să-și facă treaba corect, ceea ce înseamnă că întregul organism are de suferit. Oboseala persistentă, durerile frecvente de cap, grețurile, vărsăturile, balonarea, constipația, crizele de acnee sunt semne ce-ți dau de știre că ficatul e suprasolicitat. Ce-i de făcut? Primul pas este să incluzi în meniu alimente care îi permit ficatului să se purifice și să se refacă.



1. Morcovi

Sunt bogați în glutation, proteină care îmbunătățește capacitatea de detoxificare a ficatului și care, în plus, întărește imunitatea, favorizează utilizarea eficientă a energiei, previne anumite boli. Glutationul se află în fiecare celulă din corp, unde acționează ca antioxidant și detoxifiant.



2. Anghinare



Prin stimularea producerii bilei de către vezica biliară, anghinarea contribuie la digestia grăsimilor din alimente și facilitează evacuarea lor în intestin. În plus, ea protejează ficatul grație cinarinei și silimarinei pe care le conține, substanțe care favorizează regenerarea celulelor hepatice. Frunzele plantei, spun studiile, scad nivelul lipidelor din sânge (colesterol, trigliceride), efect bine-venit după sărbători, când acești parametri sunt crescuți în urma exceselor culinare pe final de an.



3. Ridiche neagră



Grație bogăției în sulf, această legumă ajută ficatul să elimine deșeurile, atenuează efectele unei alimentații prea bogate în grăsimi și favorizează producerea bilei. Fă-i neapărat loc în dietă, mai ales dacă ești predispusă la crize biliare, scrie realitatea.net. Cumpără una sau două ridichi negre și adaugă-le în salate: e cea mai simplă modalitate de a profita de avantajele acestei rădăcinoase. Dacă vrei, poți s-o consumi sub formă de suc. La fel ca anghinarea, ridichea trebuie evitată de cei cu pietre la vezica biliară.