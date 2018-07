Trebuie să știi asta! 10 condimente care te fac frumoasă

Condimentele au fost mereu utilizate nu doar pentru a da gust mancarurilor, ci si pentru proprietatile lor care imbunatatesc sanatatea si frumusetea exterioara. Poate nu stiai, dar exista anumite condimentele care pot fi folosite cu succes in ritualul de ingrijire al tenului, scrie realitatea.net.

1.Condimente care te fac mai frumoasa – Turmericul

Turmericul, care a fost denumit si “aurul indian”, si-a primit denumirea aceasta pe buna dreptate, caci proprietatile sale sunt remarcabile. Ingredientul sau activ, curcumina, ofera beneficii incredibile pentru sanatate, dar si pentru frumusetea ta.

Turmericul ta ajuta sa ai buze mai frumoase si mai catifelate. Tot ce trebuie sa faci este sa combini o lingurita de pudra de turmeric cu o lingurita de iaurt si sa amesteci bine, apoi aplici pe buze. Acest remediu ajuta la hranirea buzelor si le va da mai multa culoare si stralucire.

Turmericul te scapa de tenul acneic. Datorita continutului bogat in substante cu actiune antiseptica si antibacteriana, turmericul poate ajuta la reducerea aspectului inestetic al tenului acneic. Se aplica din doua in doua zile o masca formata din o lingurita cu turmeric si zeama de lamaie, pana se formeaza o pasta. Se aplica pe zona afectata si se mentine 20 de minute, apoi se clateste cu apa calduta.

2.Condimente care te fac mai frumoasa – Semintele de mac

In urma cu foarte multi ani, macul era doar o floare pe care toata lumea o admira pentru frumusetea sa, dar treptat, semintele acestei flori au ajuns sa fie folosite si in cosmetica.

-Semintele de mac reprezinta un remediu ideal pentru tenul sensibil. Se prepara urmatorul exfoliant: se pun intr-un bol 2 linguri cu seminte de mac si se amesteca cu o lingura de miere, apoi se inmoaie o discheta demachianta in acest produs si se maseaza usor tenul, dupa care se clateste cu apa calduta. Semintele de mac contribuie la regenerarea celulelor pielii, prevenind aparitia ridurilor, iar in urma acestui remediu, pielea va ramane foarte catifelata.

-Semintele de mac sunt recomandate pentru eczeme si inflamatii. Inmuiate in apa sau in lapte cateva minute, semintele de mac pot fi macinate cu putina zeama de lamaie, pentru a forma o pasta omogena si apoi se aplica pe piele. Aceasta reteta este utila in tratarea senzatiilor de arsura, calmeaza mancarimile, actioneaza ca un calmant eficient si amelioreaza durerea cauzata de inflamatii.

-Semintele de mac stimuleaza cresterea parului. Se prepara un remediu simplu prin inmuierea semintele de mac in lapte proaspat de cocos si se combina apoi cu pasta de ceapa. Se aplica compozitia pe scalp si se lasa sa actioneze 1 ora. La final, se spala parul cu sampon si se clateste bine cu apa calduta.

3.Condimente care te fac mai frumoasa – Bicarbonatul

Cu siguranta ai auzit deja, sau chiar ai incercat, uimitoarele proprietati medicinale ale bicarbonatului de sodiu, unul dintre cele mai putin costisitoare si eficiente remedii naturale. Bicarbonatul de sodiu ofera beneficii miraculoase pentru sanatate, dar si pentru frumusetea noastra exterioara.

Bicarbonatul te ajuta sa ai dintii mai albi. Este suficient sa pui putina pulbere pe periuta de dinti cu care te speli si sa freci dintii ca in mod obisnuit. Nu numai ca iti vei albi dantura, dar vei reduce si tartrul, iar petele de la cafea, vin si tutun vor disparea. Atentie! Nu o folosi in mod excesiv, deoarece poate deteriora smaltul dintelui.

Bicarbonatul iti curata parul, il face mai stralucitor, mai matasos si fara matreata. Tot ce trebuie sa faci este sa adaugi 4 linguri de pulbere in sampon si vei observa ca dupa fiecare spalare, parul tau va fi mai sanatos si vei scapa de aspectul de par gras. Mai mult, vei scapa si de matreata inestetica.

4.Condimente care te fac mai frumoasa – Nucsoara

Nucsoara s-a folosit multa vreme ca remediu medical traditional pentru a imbunatati aspectul pielii.

Cand este amestecata cu lapte, nucsoara are puternice proprietati antiinflamatorii care ajuta la reducerea rosetii si inflamatiei basicilor aparute la nivelul pielii.

Cand este amestecata cu apa sau miere, pasta de nucsoara este buna pentru ingrijirea pielii, pentru a reduce inflamatia si iritatia pielii, pentru a mentine tenul hidratat si curat. In plus, aceasta reduce si semnele aparute din cauza varicelei, a cosurilor sau a furunculelor.

5.Condimente care te fac mai frumoasa – Scortisoara

Scortisoara este cu siguranta unul dintre cele mai aromate condimente si pline de efecte benefice asupra sanatatii umane, dar si frumusetii noastre. Trebuie sa stii ca acest condiment contine cea mai mare cantitate de antioxidanti in randul condimentelor, ajutand si la pierderea mai rapida in greutate.

Scortisoara este tot mai des folosita in prepararea rujurilor, deoarece condimentul ajuta la cresterea in volum a buzelor, printr-o reactie usoara de inflamare a pielii sensibile de la acest nivel.

De asemenea, scortisoara te poate scapa si de cosurile inestetice. In acest caz, se prepara urmatoarea pasta: se amesteca o lingurita cu miere cu jumatate de lingurita cu scortisoara macinata. Pasta obtinuta se aplica pe zona cu probleme, iar daca pana dimineata cosul nu dispare, se repeta procedura si in seara urmatoare.

Scortisoara este plina de antioxidanti, substante care incetinesc procesul de imbatranire a pielii. In acest caz, se prepara un scrub cu care se exfoliaza tenul o data pe saptamana: 1 lingurita cu scortisoara, 1 lingura cu zeama de lamaie, 3 linguri cu ulei de masline si 1 lingura cu zahar tos. Sr aplica pe fata si se mentine timp de 15-20 minute, dupa care se clatite bine.

6.Condimente care te fac mai frumoasa – Piperul

Piperul negru poate face minuni pentru tenul tau, mai ales daca te confrunti cu punctele negre. Pentru a scapa de ele, tot ce trebuie sa faci este o masca exfolianta dintr-o lingurita cu piper negru macinat si 2 lingurite cu iaurt. Se aplica masca pe zonele cu probleme si se freaca prin miscari usoare.

De asemenea, si piperul rosu este un ingredient minune pentru tenul tau. Acesta poate trata o serie intreaga de leziuni cutanate. Acesta poate atenua usturimea sau durerile de la nivelul pielii, imbunatatind si circulatia sanguina. In plus, piperul rosu este util si in vindecarea taieturilor minore sau in oprirea hemoragiei usoare. Cand presarati piper rosu pe o rana, acesta ajuta organismul sa coaguleze sangele si sa opreasca sangerarea.

7.Condimente care te fac mai frumoasa – Patrunjelul

Patrunjelul este utilizat si in cadrul mai multor tratamente pentru sanatatea si frumusetea pielii. Patrunjelul contribuie la regenerarea celulara a tesutului cutanat, ce permite mentinerea aspectului tanar si sanatos al pielii. Acesta este o sursa importanta de nutrienti, precum vitamina C, manganul, calciul si potasiul, care stimuleaza productia de colagen, regleaza productia de sebum, curata porii si amelioreaza simptomele ochilor obositi. In plus, vitamina C din patrunjel hraneste celulele pielii, reducand aspectul neplacut al liniilor fine, cicatricelor, porilor dilatati si al petelor.

8.Condimente care te fac mai frumoasa – Rozmarinul

Rozmarinul este o planta folosita din vremuri stravechi cu scopuri medicale diverse, pastrandu-si proprietatile de-a lungul timpului.

Rozmarinul ofeta beneficii uimitoare pielii noastre. Vitaminele si antioxidantii din rozmarin ajuta la diminuarea aspectului capilarelor de pe suprafata pielii, oferindu-ti un ten intinerit. Masajul regulat cu ulei de rozmarin ajuta la tonifierea pielii si hidratarea acesteia, iar pentru refacerea pielii obosite si imbatranite, acesta poate fi utilizat in diferite combinatii (ex: pentru pielea obosita, il poti folosi alaturi de cateva linguri de lapte si apa, iar in cazul ridurilor, il poti folosi cu ulei de musetel si ulei de germeni de grau presat la rece). De asemenea, rozmarinul are si proprietati antioxidative, anti-inflamatoare, dar si antimicrobiene, reducand bacteriile responsabile de aparitia acneei. Uleiul de rozmarin curata pielea fara a o usca si ajuta la prevenirea inmultirii bacteriilor pe suprafata pielii.

Un alt beneficiu al rozmarinului este ca are proprietati regenerative asupra pielii, ajutand la vindecarea ranilor si este in mod special foarte util in tratarea psoriazisului, a dermatitelor si a eczemelor. Rozmarinul aduce beneficii si parului nostru. Uleiul de rozmarin este un tonic excelent pentru persoanele cu inceput de chelie. De asemenea, uleiul de rozmarin este benefic si pentru scalpul uscat si cu matreata. Masajul regulat al pielii capului cu ulei de rozmarin, hraneste scalpul si elimina matreata.

Iata cum iti poti prepara masca: 5-10 ml de ulei de jojoba (presat la rece) si 3-6 picaturi de ulei de rozmarin, care se amesteca si se incalzesc la o temperatura medie. Se aplica apoi pe par, atat pe lungime, cat si la radacina si se mentine 2 ore.

9.Condimente care te fac mai frumoasa – Ghimbirul

Pe langa multe alte beneficii de necontestat, ghimbirul are si proprietati antiaging.

Pentru infrumusetarea tenului, curatarea impuritatilor si catifelare, se taie 2 felii de ghimbir si se maseaza usor pielea fetei (nu se freca), apoi se lasa sa actioneze timo de 15-20 de minute, dupa care se clateste cu apa rece.

10.Condimente care te fac mai frumoasa – Menta

Menta te ajuta sa-ti improspatezi ochii si sa scapi de cearcane. Se fierbe o cana cu apa si se adauga o mana cu frunze de menta. Se acopera vasul cu un capac si lasati pana se raceste, dupa care se strecoara. Se umezesc doua dischete demachiante in ceaiul rezultat si se apalica pe ochi. Dupa cateva minute, ochii vor aveau un aspect mai odihnit si mai proaspat.