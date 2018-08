Trebuie să știi. Analiza de sânge care depistează cancerul de piele

Melanomul, cea mai gravă și greu de tratat formă de cancer de piele, poate fi depistat înainte de apariția primelor simptome. Cel puțin așa susțin cercetătorii australieni. Spun că au pus la punct o analiză de sânge grație căreia cresc șansele de supraviețuire ale celor care suferă de boală nemiloasă, scrie realitatea.net.

Multi afla ca sufera de cea mai agresiva forma a cancerului de piele cand nu se mai poate face mare lucru. Cercetarile unei echipe de la Universitatea din Perth, Australia, au dus insa la o premiera medicala: un test de sange inovator depisteaza boala instalata la nivelul epidermei, inainte sa se raspandeasca spre organe vitale. Metoda experimentala si-a dovedit eficacitatea in 80% dintre cazuri, iar cercetatorii sunt optimisti ca vor atinge acuratete de 90% in viitorul foarte apropiat.



„Este pentru prima oara cand s-au folosit auto-anticorpi pentru diagnosticul melanomului, am aratat ca acest lucru este posibil, iar asta este o adevarata descoperire”, spune Mel Ziman, conducatoarea echipei de cercetare.



In mainile unui bun diagnostician, testul va face diferenta intre viata si moarte pentru pacientii cu risc ridicat de aparitie a acestei forme de cancer. O spune un supravietuitor al melanomului.

Clinton Heal, CEO al Melanoma Western Australia: „Acest test de sânge va fi foarte important, pentru că putem astfel furniza medicilor un instrument suplimentar de detectare. Știm că, în cazul melanomului, cu cât este mai rapidă diagnosticarea, cu atât este mai bine”.



Practic, testul inventat de australieni ar putea da răspunsurile dorite înainte a se ajunge la procedura dureroasă și stresantă a biopsiei. În plus, i-ar putea ajuta pe medici să identifice mai repede dacă au de-a face doar cu o aluniță sau cu debutul cancerului de piele. Astfel, pacienții ar putea să înceapă terapia de combatere a bolii înainte ca melanomul să crească și să afecteze țesuturile în profunzime.