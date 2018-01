Trebuie să ştii! Adevarul despre pomelo. Ce au fructele care se vând în magazine

Pomelo a devenit un fruct din ce în ce mai popular și în Moldova datorită proprietăților lui și a unui gust deosebit.



Are multiple beneficii: spre exemplu previne infecțiile urinare, vindecă țesuturile, previne slăbirea rădăcinii dinților și întărește sistemul imunitar.



Știați însă că pomelo comercializat în magazinele noastre are și o parte negativă, scrie Kanald.ro.



Paul Anghel, președintele Autorității pentru Protecția Consumatorilor din România avertizează că unele loturi pot fi stropite cu Imazalil, sau E233, o substanță extrem de periculoasă și toxică pentru organismul uman.



Paul Anghel recomandă să citim întotdeauna eticheta unui pomelo înainte să îl cumpărăm și să le evităm pe cele care au înscris E233.



Dacă totuși am cumpărat așa ceva este recomandat să evităm pe cât posibil să atingem interiorul fructului de coajă exterioară.