"Trebuie să curgă sânge pentru țara asta!" Mesajul șocant al atacatorului de la mall-ul din Brăila (VIDEO)

Imagini şocante au fost suprinse de martori la mall-ul din Brăila cu bărbatul care a atacat intenţionat oameni nevinovaţi. Atât mesajul, cât şi imaginile au un puternic impact emoţional.

Este pentru prima dată când în România are loc un astfel de incident extrem de periculos, scrie Digi24.ro.

Tânărul de 20 de ani a înjunghiat un bărbat, a furat apoi o maşină şi a intrat în plin în două grupuri de oameni, pe centura oraşului şi în parcarea mall-ului din Brăila. 10 oameni, printre care doi copii, unul de 11, altul de 13 ani, au fost răniţi.

Cel mai grav dintre ei este bărbatul înjunghiat, care a fost operat. Un alt bărbat rănit la mall va fi suspus unei intervenţii chirurghicale la cap.

Din informaţiile pe care poliţiştii au reuşit să le pună cap la cap reiese că tânărul s-a dus să cumpere o maşină de la un bărbat dintr-o comună de lângă Brăila, nu s-au înţeles, l-a înjunghiat pe bărbat şi i-a furat automobilul.

A început apoi să gonească nebuneşte pe străzi. A lovit doi pietoni pe şoseaua de centură a Brăilei şi alţi şapte în parcarea unui centru comercial din oraş.

Cursa de groază s-a terminat când nu a mai putut stăpâni maşina şi s-a oprit cu ea în uşile de la intrarea în mall.

"Eram în zona caselor și am auzit zgomot, am crezut că a picat cineva, s-a auzit destul de puternic, și apoi fost rumoarea aceea, mi-am dat seama ulterior din ce cauza. M-am dus să văd ce s-a întâmplat și am văzut acea mașină oprită în uși. Era un individ întins pe jos, oarecum incoerent, multă lume zice că drogat. Am înțeles că l-au scos niște oameni din mașină, au folosit violență", a povestit un martor.

Bărbatul a fost reţinut de poliţie şi va fi tras la răspundere pentru fapta sa.