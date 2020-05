Tratarea pacienţilor infectați cu COVID-19 prin administrarea de anticoagulanţi ar putea creşte şansele acestora de supravieţuire

Tratarea pacienţilor infectați cu noul coronavirus prin administrarea de anticoagulanţi ar putea creşte şansele acestora de supravieţuire, arată concluziile preliminare ale celei mai mari unităţi medicale din oraşul american New York.

Rezultatele unui studiu efectuat pe 2.733 de pacienţi, publicat în Journal of the American College of Cardiology, fac parte din numeroasele informaţii referitoare la ce a funcţionat şi ce nu în cele câteva luni în care medicii au încercat zeci de tratamente pentru salvarea persoanelor cu COVID-19, relatează The Washington Post, citat de Mediafax