Traseul Papei Francisc în România. Unde va merge şi cu cine se va întâlni

România îl va găzdui timp de trei zile pe Papa Francisc. Mâine dimineaţă, Suveranul Pontif va pleca din Roma spre Bucureşti, cu avionul. Papa este aşteptat în Catedrala "Sfântul Iosif", acolo va oficia o liturghie.



"Logoul vizitei este 'Să mergem împreună'. De ce? Să mergem ca să ne fie bine, să simțim că, într-adevăr formăm un popor, indiferent de apartenența noastră la o biserică sau alta", a menţionat ÎPS Ioan Robu, arhiepiscop, mitropolit de Bucureşti.



În Catedrala "Sfântul Iosif", a participat la o liturghie, în urmă cu 20 de ani, şi Papa Ioan Paul al II-lea, care a numit România, Grădina Maicii Domnului. În 2011, în aceeaşi catedrală a fost adusă o relicvă, câteva picături de sânge ale fostului Suveran Pontif.

Papa Francisc va fi primit de preşedintele României, Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, unde va ţine un discurs. Ulterior, va avea o serie de întâlniri cu premierul Viorica Dăncilă şi cu alte oficialităţi, precum şi cu membri ai corpului diplomatic.

Pe agenda Papei este şi o întâlnire privată cu Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Prefericitul Părinte Daniel.



Sâmbătă dimineaţă, Papa va pleca cu avionul de la București la Bacău, de unde va zbura cu elicopterul la Miercurea-Ciuc şi va ajunge la sanctuarul Fecioarei Maria de la Șumuleu Ciuc, locul celui mai mare pelerinaj din Europa Centrală și de Est. Acolo va fi aşteptat de pelerini să oficieze o liturghie.

Altarul din sanctuar a fost reconstruit special pentru vizita papei. La ceremonie va participa şi o delegaţie de demnitari din Ungaria şi numeroşi catolici din această ţară, pe care niciun papă nu a vizitat-o încă. Prezenţa lor la Şumuleu Ciuc se explică prin faptul că acolo locuieşte o importantă comunitate de secui, o minoritate etnică înrudită cu cea maghiară.



"Mereu când face o vizită într-o ţară alege măcar un sanctuar şi uite că am fost aleşi noi. Va fi un moment istoric. Încă nu ne-a vizitat un suveran pontif, un Papă", a declarat părintele Mihalyi, superiorul mănăstirii franciscane Şumuleu.



Anual, pelerinii vin la Şumuleu Ciuc să se roage la statuia Fecioarei Maria, din biserica mănăstirii franciscane. Sculptura din lemn ar avea sute de ani şi se spune că are puteri tămăduitoare. Are peste 2 metri înălţime şi este cea mai mare statuie de lemn din lume realizată dintr-o singură bucată.

Acum un an, de Rusaliile catolice, au ajuns 130 de mii de pelerini.



În a doua parte a zilei de sâmbătă, papa se va deplasa de la Şumuleu Ciuc la Iaşi, unde va fi aşteptat de zeci de mii de oameni în faţa Palatului Culturii.



Papa va intra mai întâi în Catedrala "Sfânta Fecioară Maria, Regină", unde se va ruga la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, adusă special pentru această ocazie de la Sanctuarul de la Cacica, din judeţul Suceava. Ulterior, icoana va fi purtată în procesiune spre Palatul Culturii, urmată de Papa.



"Pe mijlocul bulevardului va fi Papamobilul, va trece prin mijlocul credincioşilor, îi va saluta pe cei care se vor afla pe ambele părţi ale pietonalului de pe bulevard. Va merge spre Palatul Culturii iarăşi acolo îi va saluta din Papa mobil pe toţi credincioşii prezenţi", a subliniat Adrian Blăjuţa, purtător de cuvânt al Episcopiei Romano-Catolice Iaşi.

În fața Palatului Culturii, pe o scenă special amenajată, Papa Francisc se va întâlni cu tineri și familii. În cursul serii, papa se va întoarce cu avionul la București.



Duminică, Sfântul Părinte va merge la pe Câmpia Libertăţii de la Blaj, unde va celebra o liturghie şi-i va beatifica pe șapte episcopi greco-catolici martiri. Înalţii prelaţi au fost ucişi în închisorile comuniste din România, între 1950 şi 1970, pentru că au refuzat să treacă Biserica Română Unită a greco-catolicilor la cea Ortodoxă.



Duminică, în jurul orei 17:00, Papa va ajunge cu elicopterul la aeroportul din Sibiu. Acolo va avea loc ceremonia de rămas bun înainte de decolarea avionului spre Italia.