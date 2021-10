Traseu bântuit de fantome şi spirite rele. Zeci de tineri au sărbătorit halloween-ul alergând prin galeriile unei vinării din ţară

Demoni, Hulk şi diverse alte personaje s-au întrecut pe un traseu bântuit de fantome şi spirite rele. Zeci de tineri au sărbătorit halloween-ul deghizaţi în cele mai înfricoşătoare ţinute alergând prin galeriile unei vinării din ţară.

Cele două trasee, de nouă şi cinci kilometri au fost bântuite de momâi, schelete şi alte personaje înspăimântătoare, care le-au produs palpitaţii participanţilor.



"A fost un traseu foarte frumos, uşor de alergat, pe alocuri, cam străşnicuţ. A fost înspăimântător, dar am reuşit să-i binecuvântez pe toţi şi să ne iertăm", a spus un participant.



"Aştept cardinalii să-mi ierte păcatele şi să-mi dea pace să trăiesc cu Esmeralda mea", a afirmat un alt participant.



"A fost foarte înspăimântător, dar am trecut peste greutăţi, cu siguranţă", a menționat un participant.



Organizatorii spun că evenimentul este mai mult o întâlnire între prieteni şi astfel au vrut să marcheze sfârşitul sezonului de alergat din acest an.



"Pe durata pandemiei, alergatul a rămas unica distracţie a celor ce duc un mod activ de viaţă, în special alergătorii, cicliştii, alpiniştii. Alergarea de azi nu este o competiţie, este mai mult o distracţie", a declarat Iulian Bercu, organizator.



La linia de sosire, toţi participanţii au fost aşteptaţi cu vin fiert, must şi plăcinte calde. Toţi participanţii costumaţi au fost premiaţi cu vin. Halloween este o sărbătoare de origine celtică. Ea s-a răspândit în Europa occidentală în secolul al XIX-lea prin intermediul imigranţilor irlandezi din Statele Unite ale Americii.