Transportul public şi Piaţa Centrală, focare de infecţie cu COVID-19. Oamenii se adună cu sutele şi nu respectă măsurile de protecţie (FOTOREPORT)

În pofida numărului foarte mare de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, oamenii continuă să se adune cu sutele în cele mai aglomerate locuri din oraş. Imaginile surpinse de echipa noastră de filmare în Capitală, într-o oră de vârf, confirmă acest fapt.

La Piaţa Centrală oamenii par să nu ştie de pandemie. De dimineaţă, sute de persoane s-au grăbit după cumpărături. Responsabilii care stăteau la intrarea în piaţă să măsoare temperatura făceau faţă cu greu situaţiei.



"Daţi-mi pace, nu mai vreau să îmi faceţi atâta radiaţie, îi destul. Nu-mi trebuie mie să-mi măsoare febra, că n-am nimic", a spus o femeie.



Echipa noastă de filmare a făcut un experiment. În fiecare minut, aproape 40 de oameni intră în Piaţa Centrală:



"Eu îs bătrână şi îmi trebuie de mâncare, jumătate de kilogram de una, jumătate de alta. Mă tem, dar ce să mănânc? M-am spălat de acasă toată cu spirt şi mâinile şi am venit cu nădejdea la Domnul".



"- Nu vă temeţi, e multă lume la piaţă? - Da nu, eu mi-am legat gura, aşa ne-au spus şi noi ascultăm".



"Care poartă măştile pe nas, care sub nas, de-amu care şi cum. Îi cald şi le mai scoatem şi noi".



Şi în transportul public îmbulzeala este pe ordinea de zi. Oamenii nu respectă distanţa socială, unii nu au măşti, iar alţii le poartă greşit. Nimeni nu stă să aibă grijă câte persoane urcă şi câte intră în troleibuze ori în microbuze, aşa cum se întâmpla altădată când în staţii erau carabinieri.



"Era plin troleibuzul. Oamenii am văzut că poartă măşti, dar cam cu nasul destupat", a spus o femeie.



"Lume-i multă. Trebuia să ies, n-am încotro, stăm numai în casă, dar mâncare nimeni nu ne aduce", a menţionat o altă femeie.



"Erau toate pline, noi am aşteptat să treacă vreo două troleibuze şi după asta am urcat", a explicat o femeie.



Într-o transmisiune, Igor Dodon a comentat situaţia alarmantă în care ne-am pomenit şi a spus că de vină sunt oamenii care nu respectă sfaturile autorităţilor.



"Moldovenii nu ascultă sfaturile medicilor. Se suie în rutieră ca în banca ceea de șprot. Dacă sunt 14 locuri pe scaun, ei se urcă 40 unul peste altul. Când încerci să-l dai afară spune că poliția e de vină. Dacă într-o rutieră merg 40 de oameni la temperatura de 34 de grade nici să se strângă în brațe nu trebuie. O tuşit unul într-un colț de rutieră și...", a declarat Igor Dodon.