Transportul public, din nou gratuit pentru deportaţi

Consilierii municipali s-au răzgândit. Victimele represiunilor politice vor avea din nou dreptul să circule gratuit cu transportul public. Asta după ce, în decembrie, când aleşii au votat bugetul pentru acest an, nu era prevăzut acest lucru.



"În cazul în care astăzi nu o să fie votat proiect de decizie cu care vin a doua oară în faţa dumneavoastră, în cazul în care nu o să fie auzit tot ce am spus eu, înseamnă că cei care nu o să ridicaţi mâna, aveţi duble standarde", a spus consilierul PL, Veronica Herţa.



Iniţial, socialiştii au anunţat că se abţin de la vot.



"Noi ne vom abţine de la acest vot până când va fi modificat articolul legii în Parlamentul Republicii Moldova. O să fie azi, o să fie săptămâna viitoare, vom interveni în asistenţa socială să fie excluşi din listă la 70 de lei şi la 120 de lei", a spus consilierul PSRM, Eugenia Ceban.



Preşedintele Asociaţiei Foștilor Deportați și Deținuți Politici, Valentina Sturza, a încercat să-i facă să se răzgândească.



"Numai în Moldova noi, deportaţii, suntem duşmani ai poporului cum am fost numiţi în copilărie, când eram mici şi duşi în vagoane de transportat vitele. Aşa am fost duşi noi. Dumneavoastră nu ştiţi ce înseamnă deportările!", a spus preşedintele Asociaţiei foștilor deportați și deținuți politici, Valentina Sturza.



La un moment dat, Valentinei Sturza i-a fost deconectat microfonul.



"Doamnă, eu vă rog foarte frumos, permiteţi să ducem şedinţa. - Vreţi voi, nu vreţi, noi o să reuşim! - Ce o să reuşiţi? - O să avem legea noastră! - Da, vă mulţumim", a spus consilierul PSRM, preşedintele şedinţei, Victor Poleacov.



Dezbaterile au degenerat apoi în scandal.

"Dacă monitorizăm vârsta persoanelor care beneficiază de acest lucru, 99 la sută dintre ei sunt deja pensionari. Deci ei beneficiază deja de transport gratuit sau îşi iau 70 de lei ca recompensă."



"Doamna Herţa, ruşine că folosiţi acest subiect politic! - Nu, mie nu mi-e ruşine. - Ruşine!", a spus consilierul PSRM, Nicolae Pascaru.

Până la urmă, consilierii au votat unanim pentru ca victimele deportărilor să circule în continuare gratuit cu transportul municipal.

"Nu se poate ca în Chişinău, cei care au declaraţii sovietice să circule gratis în transportul municipal, iar cei care au fost fost umiliţi de regimul sovietic, să nu beneficieze de acest drept", a spus consilierul PUN, Corneliu Pântea.



Anul trecut, CMC a decis să-i lipsească pe deportaţi de acest privilegiu, după ce un raport al Curţii de Conturi a arătat că Regia Transport Electric şi Parcul de Autobuze pierd prea mulţi bani din cauza persoanelor care au dreptul de a călători gratuit. În Chişinău locuiesc 1930 de victime ale represiunilor politice.