Transportul public are bandă rezervată pe strada Ion Creangă din sectorul Buiucani, însă sunt parcate maşini. Ce spun autorităţile

De două zile, transportul public are bandă rezervată pe strada Ion Creangă din sectorul Buiucani al Capitalei. Potrivit autorităţilor, banda specială ar trebui să rezolve problema ambuteiajelor şi să crească viteza de deplasare a mijloacelor de transport public. În realitate, circulaţia de desfăşoară la fel de greu: pe banda troleibuzelor şi autobuzelor sunt parcate maşini, iar mijloacele de transport sunt nevoite să le depăşească pe singura bandă rezervată celorlalte vehicule."Suntem în întârziere, ambuteiaje, în unele zone, ambuteiaje sunt mari. Unde e posibil de mers mai repede nicidecum. Tot rămânem în loc să înaintăm, noi rămânem în urmă.""Azi da, de la cerc de la Creangă am avut probleme, 25 de minute la primul cerc. Eu ajung maşina, eu trebuie să semnalizez. Mie nu-mi mai dă prioritate. Pot să stau şi cinci minute, dacă e plină banda nu poţi circula."Nemulţumiţi de blocarea benzii destinate transportului public sunt şi pasagerii."Transportul are linia lui, prima linie a lui permanent trebuie să fie păstrată ca regulă. La noi, asta nu se păstrează. Aşa cum se parchează nu mai ajungi până deseară la lucru.""Încurcă maşinile care se pun înaintea troleibuzului. Ambuteiaje sunt şi lumea întârzie unde se grăbeşte."În schimb, conducătorii auto spun că singura bandă pe care sunt lăsaţi să se deplaseze e insuficientă." -Ajungeţi mai repede dintr-un colţ în altul? -Nu, mai greu. -Mai greu? -Dacă o bandă nu mai e, vă daţi seama traficul e mai mare.""Nu ne ajung locuri de parcare, în oraş e dezastru. -Şi din cauza asta şoferii sunt nevoiţi să parcheze…? -Unde o fi . Plătim amenzi, sigur că da, dar asta este."Un activist civic a chemat poliţia pentru a debloca banda destinată transportului public."Există şoferi care, ori că nu cunosc, ori că se parchează special acolo unde este interzis, atunci vine poliţia să le explice printr-un proces verbal de contravenţie.", a declarat Rodion Gavriloi, locuitor al oraşului Chişinău.Şoferii prinşi pe picior greşit au refuzat să discute cu echipa noastră de filmare."-Vrem să vă întrebăm de ce aţi parcat aici? Dumneavoastră aţi văzut marcajul rutier? -Domnule?"Ofiţerul de presă al INSP, Natalia Golovco, ne-a spus la telefon că au fost aplicate amenzi."Echipajul de patrulare îndreptat la faţa locului a sancţionat circa zece şoferi care au ignorat marcajul de pe partea carosabilă a drumului. Conform legislaţiei, se aplică o amendă de 1500 de lei şi 3 puncte de penalizare.", a declarat Natalia Golovco, ofiţer de presă INSP.Benzile dedicate transportului public sunt aplicate în regim de testare. Astfel de benzi există pe bulevardul Grigore Vieru, strada Mitropolit Bănulescu-Bodoni şi strada Alexandr Puşkin.