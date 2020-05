Transportul interurban, reluat. Circa 25% din microbuze şi autobuze au început să circule

Reprezentantul transportatorilor spune că o parte din transportul interurban şi-a reluat activitatea de o săptămână, dar din 18 mai numărul microbuzelor şi autobuzelor care vor circula va creşte până la 40 la sută. În prezent, cele mai multe rute care activează sunt din Căuşeni, Criuleni, Anenii Noi, Străşeni, Călăraşi, iar cele mai puţine transportă pasageri din Cahul."Există raioane precum Căuşeni, unde deja peste 50 la sută curse raionale se fac până în Chişinău, dar există raioane precum Cahul, unde abia 10 la sută au ieşit la linie. Oamenii se tem încă să circule, mulţi nu ştiu că transportul şi-a reluat activitatea, iar zi de zi, fluxul, foarte încet, se schimbă, creşte, dar încă e foarte mic", a spus președintele Asociației Transportatorilor Auto, Oleg Alexa.Oleg Alexa mai spune că mulţi şoferi refuză să iasă la muncă din cauza fluxului mic de pasageri. De asemenea, cei care au continuat să circule în perioada stării de urgenţă nu şi-au primit banii de la Întreprinderea "Gările Auto Moderne" cu care au un parteneriat."Întreprinderea "Gările Auto Moderne"... cu transportatorii încă nu s-a achitat pentru luna martie, iar transportatorii nu au nici bani acum să înceapă activitatea, o bună parte. Eu am înţeles că doar jumătate din sumă a fost transferată, în rest nu", a spus președintele Asociației Transportatorilor Auto, Oleg Alexa.L-am contactat pentru un comentariu pe directorul Întreprinderii "Gările Auto Moderne", Iurie Moruz, însă acesta nu ne-a răspuns la telefon. Între timp, microbuzele din Capitală continuă să stea în garaje. Unul dintre administratorii de rute, Veaceslav Găină, spune că maxi-taxiurile nu ies pe linie pentru că amenzile sunt prea usturătoare. Şoferii sunt obligaţi să poarte măşti şi mănuşi şi pot fi sancţionaţi dacă transportă mai mult de 15 persoane într-o unitate."Dacă conducerea Primăriei se va întâlni cu noi şi dacă ne vor putea asigura, să ne dea promisiunea că vor încerca să relaxeze amenzile, noi am fi gata să revenim la linie. Undeva, timp de cinci zile, am putea reveni la normal", a comunicat administratorul unor linii de microbuz, Veaceslav Găină.Solicitată telefonic, consiliera primarului Capitalei, Natalia Ixari, ne-a spus că, în această săptămână, responsabilii de la direcția transport vor avea o discuție cu deținătorii de microbuze. Circulaţia transportului interurban şi a celui urban nu a fost interzisă de autorităţi, însă din cauza mai multor restricţii, precum şi a numărului limitat de călători, majoritatea au preferat să-şi suspende activitatea.