Transportul interurban de pasageri se SCUMPEȘTE din ianuarie 2020

Surprize scumpe de sărbători din partea autorităţilor. Guvernul a majorat tarifele la călătoriile interurbane de la 48 la 60 de bani per kilometru, iar în cazul mijloacelor de transport cu un nivel înalt de confort, preţul călătoriei a crescut până la 70 de bani per kilometru. Noile tarife vor intra în vigoare chiar din 1 ianuarie 2020. Anunţul a fost făcut de oficialii Ministerului Economiei şi Infrastructurii în cadrul unui briefing de presă, după mai multe consultări cu transportatorii.



"Tariful va fi diferențiat în dependență de categoria de confort în care se încadrează vehiculul. Categoria de bază de confort tariful va fi de 0,6, categoria superioară de confort va avea cerințe suplimentare față de unitățile de transport şi va fi de 0,7 bani per kilometru", a declarat Iulian Postică, secretar de Stat la ministerul Economiei.



Iniţial va fi introdus tariful de 60 de bani per kilometru, schimbarea cu preţul de 70 de bani va fi făcută mai târziu, când microbuzele vor asigura un nivel de confort superior. Potrivit secretarului de stat de la Ministerul Economiei, Pavel Postică, în jur de 10 la sută din transportul interurban poate fi calificat cu un nivel înalt de confort.



"Categoriile de confort urmează să fie stabilite cu 1 februarie – 1 octombrie 2020 .Am dispus elaborarea unui grafic de încadrare. Fiecare operator de transport până la 1 aprilie urmează să încadreze cel puţin o treime din vehicule, până la 1 iunie două treimi şi până la 1 octombrie deja urmează să fie încadrat tot parcul de autovehicule pe categorii de confort", a spus Iulian Postică, secretar de Stat la ministerul Economiei.



Iniţial, transportatorii au solicitat majorarea tarifului de la 48 la 92 de bani per kilometru sau de 72 de bani per kilometru, dacă se ajungea la semnarea unui memorandum. Nemulţumiţi că autorităţile nu le îndeplinesc doleanţele, aceştia au ieşit de mai multe ori la grevă. Totuşi după adoptarea noului tarif, transportatorii spun că şi acesta este unul prea mic şi învechit pentru cheltuielile pe care le suportă.



"Vă aranjează preţul? Nu. Nu ne aranjează din simplu motiv că cerinţele care sunt prezentate faţă de noi că confort şi încă aşa mai departe. O unitate de transport astăzi să o procuri şi să corespundă cerințelor este în jur de 40 de mii de euro. Deci acei 12 bănuți, care s-au adăugat este imposibil să compenseze cheltuielile care sunt duse de noi", a zis Veaceslav Gaina, transportator.



"Majorarea tarifului a fost inevitabilă. Nu putem spune că e acel tarif care ar trebui să fie. În același timp avem de lucrat noi operatorii trebuie să facem investiții în unități de transport să prestăm servicii într-adevăr calitative. Ministerul Economiei la rândul său trebuie să ne ajute să optimizăm acea reţea de rute regulate, să nimicim transportul ilicit de persoane", a zis Eugeniu Galupa, transportator.



Chiar dacă nu prea îi mulţumşte noul tarif, transportatorii spun că sunt gata să investească în confort. Unii au început acest proces chiar înainte de modificarea preţului pentru călătoriile interurbane.



"Parcul de microbuze din Orhei deja a început investească bani. Noi am investit mai mult de cinci milioane de lei, în acest scop am luat credite. Am cumpărat în jur de șapte unități de transport şi vrem să arătăm atât guvernului, cât şi oamenilor că suntem gata să ne dezvoltăm", a spus Serghei Arzumanian, transportator.



Potrivit unor calcule estimative, costul unei călătorii interurbane cu tariful de 70 de bani pentru un kilometru va ajunge la 168 de lei pentru un bilet de la Chişinău la Briceni. De la Chişinău la Hînceşti - 24 de lei, iar din Capitală la Cahul va costa puţin peste 100 de lei. Pentru călătoriile taxate cu 60 de bani per kilometru preţul din Capitală spre Briceni va fi de 168 de lei, până la Hînceşti – aproape 30 de lei, iar până la Cahul va fi în jur de 120 de lei.

Biletele la transportul interurban s-au scumpit ultima dată în 2012, cu zece bani pe kilometru.