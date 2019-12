Transportatorii vor solicita O NOUĂ MAJORARE A TARIFULUI la călătoriile interurbane. Cu cât s-ar putea scumpi biletele

Se pare că transportatorii nu au fost îmblânziţi, iar majorarea cu 12 bani a tarifului la cursele interurbane nu i-a mulţumit prea tare pe aceștia. Conducătorii auto nu exclud că până la sfârşit anului vor solicita o nouă majorare a tarifului, de până la 92 de bani, aşa cum au cerut iniţial. Declaraţia a fost făcută de către negociatorul cu Ministerul Economiei din partea transportatorilor, Veaceslav Găină, la emisiunea "Tema zilei", de la Canal 2.



Guvernul a majorat vineri tariful pentru călătoriile interurbane de la 48 la 60 de bani per kilometru. În cazul mijloacelor de transport moderne, preţul călătoriei va fi majorat până la 70 de bani per kilometru sau cu 22 de bani mai mult decât în prezent. Dar se pare că transportatorii au acceptat temporar acest scenariu.



"Eu cred că în timpul apropiat solicitarea va fi depusă, anul acesta ea va fi. - Ce condiţii vor fi? - Revenim la calculele care le-am prezentat prima dată. - Adică până al 92 de bani? - Da, dacă nu vor fi alte schimbări în preţul motorinei, pieselor, serviciilor", a menţâionat Veaceslav Găină.



Încă de la începutul negocierilor, transportatorii au solicitat majorarea tarifului de la 48 la 92 de bani per kilometru. De cealaltă parte, autorităţile supun că administratorii de rute ar trebui mai întâi să ofere servicii de calitate şi confort pasagerilor.



"Există un număr foarte mare de abandon a curselor, în special, raionale. Dacă vorbim de curse raionale, fiecare al doilea sat întâmpină dificultăţi în efectuarea serviciilor din sat în centrul raional. Sunt, din păcate anumite sate, în care în general s-a produs un abandon şi nu există serviciul regular la moment", a declarat Iulian Postică, secretar de stat la Ministerul Economiei şi Infrastructurii.



Potrivit unor calcule estimative, costul unei călătorii interurbane cu tariful de 70 de bani pentru un kilometru va ajunge la circa 170 de lei pentru un bilet de la Chişinău la Briceni. De la Chişinău la Hînceşti biletul va fi de aproape 30 de lei, iar călătoria din Capitală la Cahul va costa în jur de 120 de lei.

Pentru călătoriile taxate cu 60 de bani per kilometru preţul unui bilet din Capitală spre Briceni va fi de peste 140 de lei, până la Hînceşti – de circa 25 de lei, iar până la Cahul călătoria va costa puţin peste 100 de lei.

Biletele la transportul interurban s-au scumpit ultima dată în 2012, cu zece bani pe kilometru.