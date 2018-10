Transportatorii din Moldova nu vor mai avea o perioadă limitată de şedere pe teritoriul Ucrainei

Embed:

Transportatorii din Moldova nu vor mai avea o perioadă limitată de şedere pe teritoriul Ucrainei. Perioada maximă de 90 de zile timp de jumătate de an a fost anulată. Un acord în acest sens a fost semnat astăzi la Chişinău de reprezentanţii Moldovei şi Ucrainei. De această facilitate se vor bucura şi transportatorii ucraineni care vor intra pe teritoriul ţării noastre.



"Limita în vigoare de 90 de zile care este astăzi în vigoare pe teritoriul ţărilor noastre, a RM şi Uncrainei este o barieră semnificativă pentru transportatori, ori avem agenţi transportatori, companii care zilnic efectuează transport de mărfuri şi persoane pe teritoriul Ucrainei. "



Iar în viitorul apropiat, cetățenii din Georgia, Ucraina, Azerbaidjan și Republica Moldova ar putea vorbi la telefon fără a achita tarife de roaming. Iniţiativa a venit din partea premierului Pavel Filip.



"Doar este nevoie de voință politică şi din punct de vedere tehnic vreau să vă spun că nu reprezintă o dificultate foarte mare, vă spun acest lucru pentru că am fost ministrul al Tehnologiilor, Informaților şi Comunicațiilor", a spus prim-ministru, Pavel Filip.



"Propunerea a venit din partea prim-ministrului Republicii Moldova. Aceasta a fost discutată cu colegii mei. Noi susținem ideea, este una foarte interesantă, dar trebuie o expertiză aprofundată din pun de vedere tehnic şi juridic pentru a putea fi implementată", a spus Volodymyr Groysman, prim-ministru Ucrainei.



Subiectul va fi dezbătut în cadrul ulterioarelor reuniuni ale reprezentanţilor Georgiei, Ucrainei, Azerbaidjanului și Republicii Moldova. În luna mai, premierul Pavel Filip a discutat despre eliminarea tarifelor de roaming între România și Republica Moldova. De asemenea, subiectul anulării acestor tarife cu țările Uniunii Europene a fost discutat și în cadrul summit-ului Parteneriatului Estic de la Bruxelles, la care a participat și Pavel Filip.



Şeful Executivului de la Chişinău s-a întâlnit şi cu premierul Georgiei, Mamuka Bahtadze. În cadrul întrevederii au fost discutate subiecte privind cooperarea bilaterală, perspectivele europene celor două ţări, dar şi problema conflictelor îngheţate.



"O întrebare a rămas fără răspuns, dar am convenit cu domnul prim-ministru că în continuare vom dezbate aceasta întrebare la diferite nivele, pentru că una este foarte importantă. Nu am ajuns la o concluzie, al cui vinuri sunt mai buni", a spus prim-ministru, Pavel Filip.



Totodată, a fost semnat acordul dintre Moldova şi Georgia privind schimbul şi protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate.