Transportatorii auto vor ca tarfiul pentru un kilometru să fie majorat

Embed:

Transportatorii auto vor ca tarfiul pentru un kilometru să fie majorat cu până la aproape un leu. Preşedintele Asociaţiei Patronale a Operatorilor de Transport Auto, Oleg Alexa, a prezentat celor de la Ministerul Economiei schema de calcul, care argumentează această majorare. N-au primit însă nici un răspuns şi asta pentru că la întrevedere a venit secretarul de stat, Andrei Ciornîi, investit chiar astăzi în funcţie.



"Noi am venit în ajutorul lor, le-am prezentat lor calculele. Conform calculelor noastre preventive am ajuns la 0.92 bani per kilometru. Asta defapt este cerinţa noastră", a spus Oleg Alexa, preşedintele Asociaţiei Transportatorilor Auto.



Operatorii de transport motivează necesitatea majorării preţurilor la călătorii pentru a moderniza parcul de autobuze şi microbuze, asigurând totodată mai mult confort pasagerilor.



"Să mărim baza tehnico-materială. Să ne permitem să plătim salarii corespunzătoare. Nu putem activa cu tariful pe care îl avem la momentul de faţă", a spus Ghenadie Sajon administrator companie de transport.



Mai mult, aceştia spun că sunt gata să accepte un tarif mai mic decât cel solicitat, însă nu o majorare mai scăzută decât cea de 70 bani pentru un kilometru. Dacă nu se va lua atitudine în timp util, transportatorii anunţă că vor organiza greve.



"Noi am cerut să fie minimal şi aşteptăm propunerea lor. Dar zece bănuţi obligatoriu şi măcar încă ceva. Aşteptăm săptămâna viitoare, undeva pe joi pe vineri", a zis Veaceslav Găină administrator rută transport.



"În primul rând cred că ieşim la grevă. Ei nu s-au expus, nu erau pregătiţi. domnul Andrei a fost numit astăzi în funcţie. Dacă ei acceptă să facă nişte modificări, proiecte de lege, putem negocia puţin la preţ", a menționat Andrei Echim, administrator companie de transport.



Transportatorii urmează să primească un răspuns final la şedinţa viitoare, care va avea loc în data de 12 septembrie.