Transportatorii au reluat cursele regulate, după trei zile de protest. Șoferii vor ca prețul motorinei să scadă

Transportatorii au reluat cursele regulate, după trei zile de protest. Chiar și așa, șoferii spun că au ajuns la limita răbdării şi că îşi doresc ca prețul combustibilului să fie mai mic.

De dimineaţă, Gara auto Sud din Capitală era din nou plină de microbuze și pasageri. Șoferii au spus că așteaptă soluții concrete de la autorități.

„Nu ne trebuie să se scumpească biletele pentru că tot la pasageri le va fi greu, cu salariul lor nu le va ajunge să achite. Noi vrem motorina să ne-o dea la transportatori mai ieftin. Să ne dea motorina cu 13 lei înapoi şi noi suntem de acord şi lucrăm mai departe.”

„Ar fi mai bine să nu bată în popor, dar în stat. Să ne dea mai ieftin motorina. Lasă să mărească biletele, dar dacă până acum veneam cu trei oameni, de acum vom veni cu doi.”

„Noi ca şoferi, chiar şi patronul, nu dorim să se mărească preţul pentru că banii îi luăm de la mamă, de la tată, de la fraţi de la toţi. Principalul să hotărască întrebarea cu combustibilul, să fim alimentaţi la o alimentare specială pentru rutiere.”

La rândul lor, pasagerii spun că protestul transportatorilor le-a dat planurile peste cap.

„Ne-a trebuit să venim la spital şi nu am avut cu ce. Şi iată am venit acum.”

„Numaidecât că ar bate la buzunar. Am o pensie de 1100 de lei, soţul e invalid, cum putem noi să ne întreţinem cu aşa pensii? Nici într-un caz, că nu se va duce nimeni, nu vor avea călători.”

Tatiana Madan povesteşte că a fost nevoită să stea trei zile la o rudă, la Nimoreni, pe motiv că nu avea cu ce să ajungă la Hânceşti.

„Ne-am dus acolo de nevoie pentru că nu era să stăm în mijlocul drumului. Trei zile am stat acolo, aseară am privit pe televizor că rutierele merg şi am ieşit să ne ducem acasă.”, a relatat Tatiana Madan, locuitoare a oraşului Hînceşti.

Joi, reprezentanții Ministerului Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale vor avea o ședință cu transportatorii unde urmează să discute despre majorarea tarifelor pentru călătorie.