TRANSPORT GRATUIT de Paştele Blajinilor până la Cimitirul Sfântul Lazăr. Vor circula rute suplimentare. Vezi traseul

foto: publika.md

De Paştele Blajinilor, în zilele de 15 şi 16 aprilie, activitatea transportului public va fi organizată după cum urmează:



Ruta suplimentară de autobuz "C" (str. Vasile Alecsandri – str. Doina (Cimitirul "Sfântul Lazăr"), cu următorul itinerar:



Tur – str. Vasile Alecsandri, str. Alexandru cel Bun, str. A. Puşkin, str. Ierusalim, bd. Grigore Vieru, bd. Renaşterii Naţionale, str. Poştei, str. Putnei, str. Vasile Badiu, str. Doina (Cimitirul "Sf. Lazăr");



Retur – str. Doina, str. Vasile Badiu, Calea Orheiului, bd. Renaşterii Naţionale, str. Albişoara, str. Vasile Alecsandri. Pe ruta de autobuz nr. "C" vor circula câte 10 autobuze pe schimb.



Ruta suplimentară de autobuz "D" (bd. Renaşterii Naţionale (Circul) – str. Doina (Cimitirul "Sfântul Lazăr"), cu următorul itinerar:



Tur – bd. Renaşterii Naţionale, Calea Orheiului, str. Ceucari, str. Socoleni, str. Doina (Cimitirul "Sfântul Lazăr");



Retur – pe acelaşi traseu. Pe ruta de autobuz „D” vor circula câte 30 de autobuze pe schimb.



Ruta de autobuz nr. 27 (bd. Renaşterii Naţionale (Circul) – str. Doina (Cimitirul "Sfântul Lazăr"), cu următorul itinerar:



Tur – bd. Renaşterii Naţionale, str. Tudor Vladimirescu, str. Kiev, bd. Moscova, str. Studenţilor, str. Socoleni, str. Doina (Cimitirul "Sfântul Lazăr");



Retur – pe acelaşi traseu. Pe această rută vor circula câte 10 unităţi de transport pe schimb.



Pasagerii vor circula gratuit pe rutele de autobuz "C", "D" şi 27.



În acelaşi timp, pe 15 şi 16 aprilie, numărul de troleibuze circulante pe rutele nr. 24 şi nr. 25 va fi stabilit după necesitate, iar microbuzele de pe rutele nr. 126, nr. 132, nr. 134, nr. 154, nr. 162, nr. 184 şi nr. 189 vor circula până la Cimitirul "Sfântul Lazăr".



De menţionat că de Paştele Blajinilor, circulaţia transportului, cu excepţia transportului public, pe str. Doina, tronsonul cuprins între str. Socoleni şi intrarea principală în Cimitirul "Sfântul Lazăr" va fi sistată.