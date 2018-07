Transplantul de organe, misiune posibilă în Moldova: Poveştile oamenilor care au primit o a doua şansă la viaţă

Birocraţia şi prejudecăţile moldovenilor continuă să fie o piedică în salvarea multor pacienţi care aşteaptă să le fie prelevate organele. În prezent, aproximativ o sută de persoane au nevoie de un transplant de ficat sau rinichi. De la începutul anului, astfel de operaţii au fost efectuate doar 12 la număr, de două ori mai puţin decât în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Valeriu Moraru, în vârstă de 57 de ani, a suferit de ciroză. În 2013, doar 15 la sută din ficat îi funcţiona.



"În 2013, am fost internat în reanimare şi am fost acolo 38 de zile, dintre care 10 am fost în comă. Mi-am revenit. În timpul acesta am slăbit mult, mi-am pierdut echilibrul, nu puteam merge", a spus Valeriu Morari, pacient.



Peste patru ani a venit şi salvarea, când bărbatul a primit ficatul sănătos al unei femei aflată în moarte cerebrală.



"Am deja ziua onomastică a doua: prima la 8 martie, a doua la 27 ianuarie. Serbez două zile onomastice în an", a spus Valeriu Morari, pacient.



Ion Raicu din Cantemir aşteaptă însă ziua când va fi anunţat că i s-a găsit vreun donator. Acum, bărbatul de 30 de ani stă mai mult prin spitale decât acasă.



"Întotdeauna probleme de sănătate, întotdeauna sete de apă, întotdeauna puteri nu sunt", a spus Ion Raicu, pacient.



Şeful Agenţiei de Transplant, Igor Codreanu, spune că mulţi pacienţi aşteaptă de ani buni din cauza numărului mic de donatori.



"Trebuie să lucrăm să informăm Problema continuă să fie în colaboratorii medicali, în instituţiile medicale, care trebuie să se exaseze în mare parte şi pe donare şi transplant. Să cunoască şi să dorească", a spus Igor Codreanu, şeful Agenţiei de Transplant.



O altă problemă este că diagnosticarea persoanelor aflate în moarte cerebrală, care pot fi potenţiali donatori, este o procedură de durată, lucru cauzat de birocraţie.



"Ca exemplu protocolul de diagnosticare a morţii cerebrale. Există un ordin de modificare din 2014. Până acum nu a fost modificat şi aceasta aduce dificultăţi în diagnosticarea potenţialilor donatori în moarte cerebrală. Protocolul, care este în curs de modificare este mai performant şi ar fi permis să economisim şi din timp, şi din eforturi şi din cheltuieli", a spus Igor Codreanu, şeful Agenţiei de Transplant.



De la începutul anului, cinci persoane au beneficiat de transplant renal, numărul acestora este trei ori mai mic decât cel înregistrat în perioada similară a anului trecut.