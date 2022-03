Transplant de piele la un spital din Capitală. Tânărul care a suferit arsuri grave învață să trăiască din nou

"Nu am simţit nicio durere nimic. Deja pe urmă am aflat că sunt ars tot. Eu nici nu am atras atenţia. Mâinile am văzut că sunt topite. Dar aşa pe corp parcă nu eram topit. Numai capul nu a fost ... intact a rămas, în rest totul a fost ars.", relatează Iurie Popovici, pacient.Medicii au fost sceptici în privinţa şanselor lui de supravieţuire. Dar nu au renunţat şi au depus toate eforturile necesare."S-au aplicat toate tehnologiile posibile în Republica Moldova. Are peste 200 de transfuzii de componențe sangvine, are 47 - 48 de intervenţii chirurgicale. Are peste o sută de anestezii generale. Este reuşita întregii echipe.", a spus Octavian Cirimpei, şeful Secției chirurgie plastică și arsuri.Iurie Popovici e internat de cinci luni. Acum e în perioada de reabilitare, care ar putea dura câţiva ani."Kinetoterapia este o procedură tare importantă pentru pacienţii din această secţie. El a stat mai mult de patru luni în secţia de reanimare. Pacienţii cu astfel de traumatisme au o perioadă de reabilitare îndelungată. Putem vorbi chiar de până la cinci ani.", a spus Alexandr Ivanov, kinetoterapeut."Acum, în februarie, cu o lună în urmă, am început a sta încetişor. După, încet, încet m-au sculat şi apoi am mai mers. Acum am început a merge un pic mai bine. Mulţumesc tuturor medicilor, lor le mulţumesc foarte mult. Fără ei, acum nu am fi stat de vorbă.""Eu vreau să le mulţumesc din suflet. Mi-au dat un soţ, un tată la copii. Nu sunt cuvinte pentru aşa ceva. E o minune."Anual, sunt trataţi la Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie din Capitală, în jur de 500 de pacienţi.