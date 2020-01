Transgaz a anunţat un nou termen pentru finalizarea gazoductului Iaşi-Ungheni - 2021

Compania românească "Transgaz" a modificat termenele de construcţie şi de punere în funcţiune a gazoductului Iaşi-Ungheni.

Astfel, potrivit Planului de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport gaze naturale pentru perioada 2019 - 2028, dacă iniţial lucrările de construcţie a gazoductului urmau să fie efectuate în perioada 2018-2019, acum termenul este de 2019-2021.

Iar punerea în funcţiune va avea loc în 2021, faţă de termenul anterior de 2019.

Lucrările la conducta Iași – Ungheni – Chișinău, care ar trebui să racordeze Moldova la sistemul energetic european, au demarat în august 2013, pentru ca exact un an mai târziu, pe 27 august 2014, când în Republica Moldova era sărbătorită Ziua Independenței, să fie inaugurat tronsonul Iași-Ungheni. Lansarea s-a făcut cu mare fast, la eveniment participând comisarul european pentru Energie de atunci, Günther Oettinger, plus înalți oficiali români și moldoveni.

Gazoductul, ce subtraversează râul Prut, are 43,2 km lungime (dintre care 32 km în România) și o capacitate de transport de 1,5 miliarde de metri cub de gaz pe an. Proiectul a costat 26 milioane de euro, dintre care 7 milioane au fost oferite sub formă de grant de Uniunea Europeană.