"TRAINING CAMP 2020”. Federaţia Naţională de Tenis din Moldova a organizat un cantonament inedit pentru tinerii sportivi

Federaţia Naţională de Tenis din Moldova a organizat un cantonament inedit pentru tinerii sportivi din categoria de vârsta 12 - 14 ani. Tabăra a avut loc la o bază sportivă din Vadul lui Vodă şi a luat sfârşit în acest weekend.

Cei 20 de copii care au participat la tabăra sportivă au fost selectați în baza rezultatelor obţinute la competiţiile naționale și internaționale.

"Tabăra a fost cinci zile, au fost teme diferite, prima parte a zilei jucam mai mult tehnic, practic şi mai mult explicaţii dar a doua jumătate a zilei, la scor mai mult. Facem tenis, după facem pregătire fizică, mâncăm, facem ceva un joc, au venit nutriţionişti, pilates am făcut."

"Cred că partea preferată este sfârşitul, bazinul când ne odihnim. Da, am diferite premii din diferite ţări, eu am călătorit în diferite ţări şi acolo am jucat turnee, am luat diferite premii."

Lipsa îndelungată a antrenamentelor şi a turneelor s-a făcut simţită în timpul activităţilor sportive, însă copiii speră să revină cât mai curând la regimul normal.

"Am stat acasă primele 2 luni, apoi din mai am început antrenamentele. Până ce nu se ştie din cauza la pandemie, dar să sperăm că vor începe competiţiile şi voi putea să merg."

Organizatorii spun că orarul micilor sportivi a fost unul plin de activităţi, dar, totodată, programat în aşa mod încât participanţii la tabără să aibă timp şi pentru odihnă.

"Ne-am propus pe lângă activităţile de tenis pe care le au zilnic şi într-un regim intensiv, copiii au avut parte şi de ore şi de înot, au jucat fotbal, au avut ora de pilates, au avut ora teoretică chiar şi practică cu un nutriţionist care le-a vorbit cum să se alimenteze în perioade mai complicate.", a afirmat secretarul Federaţiei Naţionale de Tenis, Elizaveta Negru.

"Acest eveniment pe care l-am organizat acum a fost ca o gură de aer pentru ei, i-am văzut foarte bucuroşi şi-au amintit că există acest tip de sport, tenis şi sper că le-am dat un imbold şi inclusiv pentru anul de învăţământ care începe.", a menționat preşedintele Federaţiei Naţionale de Tenis, Ceslav Ciuhrii.

Tabăra a fost organizată cu respectarea stricta a normelor de protecţie împotriva COVID-19. Pe teritoriul bazei sportive au avut acces doar persoanele acreditate cum ar fi antrenorii, sportivii, medicii, precum şi personalul auxiliar.