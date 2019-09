Trăiește un adevărat coșmar. O femeie plânge cu lacrimi de "cristal". Medicii sunt uluiţi

O femeie de 22 de ani din Armenia trăiește un adevărat coșmar, după ce a început să plângă cu lacrimi de "cristal".

Nu mai puțin de 50 de "bucăți" de lacrimi sunt scoase din ochii tinerei Satenik Kazaryan în fiecare zi, iar medicii nu au nicio explicație concretă.

Totul a început din senin. "Am fost la un dentist și mi s-a părut că mi-a intrat praf în ochi. M-a durut. Apoi am fost la un oftalmolog și câteva cristale mi-au fost scoase din ochi. Acum fiecare zi s-a transformat într-un coșmar", a povestit femeia, potrivit The Sun, citează observator.tv.

La început tratamentele prescrise de specialiști au părut că își fac efectul, însă cristalele au început să apară din ce în ce mai des.

"Toți medicii sunt uluiți. Nu au mai întâlnit o asemenea boală și nu știu cum să o trateze. Nici măcar nu au diagnosticat-o", a povestit tânăra.

Mai mult, un medic chiar a rugat-o să părăsească consultația, crezând că înscenează totul, însă într-un final s-a convins că are de a face cu o situație rară.

Mai multe probe au fost trimise la o analiză aprofundată, dar, cu toate acestea, până acum nu s-a dat un diagnostic.

Un oftalmolog din Rusia, a declarat, conform sursei citate, că afecțiunea este neobișnuită, dar nu unică. În anumite situații, a explicat doctorul, ca urmare a unor factori genetici sau a unor inflamații la nivelul ochiului, se poate schimba compoziția chimică a lacrimilor.

Specialista a mai precizat că această maladie rară ar putea semnaliza existența unor alte probleme de sănătate.