Trăieşte printre flori. Povestea unei tinere din Capitală care a deschis o mică florărie

Alexandra Costiuc, de 30 de ani, a activat în diferite buticuri și saloane, până când a decis să-și deschidă propria florărie."În ultima săptămână muncim de dimineaţă, de la orele 9-10, şi până seara târziu. În această noapte, de şapte spre opt martie, planificăm să nu dormim deloc.", a spus florăreasa, Alexandra Costiuc.Salonul abundă în trandafiri, lalele şi orhidee. În medie, un buchet costă aproximativ 500 de lei. Cu toate acestea, Alexandra spune că încă nu şi-a recuperat investiţiile."În fiecare lună trebuie să achiţi chiria, impozitele și alte servicii, indiferent dacă ai sau nu venit.", a spus florăreasa."Cea mai interesantă comandă am avut-o anul trecut de la un tânăr, care voia să-și ceară iubita în căsătorie în cadrul unui eveniment fastuos. El a comandat un număr uriaș de flori, plus două - trei sute de baloane. Când am scos baloanele, practic ne lua pe sus, nu le puteam ține în mână.", a spus Alexandra Costiuc."Florile îmi plac foarte mult, mai ales că mă ocup cu acest lucru. Vreau să le văd permanent. Foarte rar cineva îmi dăruiește flori, dar când totuși se întâmplă, sunt foarte fericită.", a menționat florăreasa, Alexandra Costiuc.Alexandra are planuri mari: vrea să lărgească asortimentul și echipa, dar până atunci trebuie să facă faţă comenzilor de 8 martie.