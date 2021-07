Trăiesc un adevărat coşmar. Locuitorii comunei Balatina nu au apă potabilă, după ce apa din fântâni a secat

Locuitorii comunei Balatina, raionul Glodeni trăiesc un adevărat coşmar după ce apa din fântâni a secat şi sunt nevoiţi să o cumpere. Ei spun că nu pot nici să-şi adape animalele sau să-şi ude grădinile.Soţii Puşcaş se plâng că scot doar câte jumate de căldare cu apă de la fântâna de lângă casă.''E bună, e rea, dar măcar de rău, de bine, aveam. Uitaţi-vă ce culoare are apa, e humă. O scoatem, se limpezeşte şi o bem.''Pentru a nu muri de sete, oamenii plătesc unui căruțaș, care le aduce apă de băut şi de adăpat animalele.''200 de litri de apă - 50 de lei. Plătim şi ne aduce, dacă nu în fiecare zi, peste o zi.O punem în butoaie, bem uncrop. Dar ce să facem? Altă ieşire din situaţie nu avem.''Cu aceeaşi problemă se confruntă şi alţi săteni.''Sunt goale toate, uitaţi-vă, sunt goale, aşteptăm, sunt toate, toate goale.”''Ce căldură şi noi nu avem apă. Uitaţi-vă ce emoţii, fără să vrei îţi ies lacrimi.''''Cisterna e goală la mine. Uitaţi-vă, serele sunt uscate, nu am cu ce uda.''''Avem acolo roşii, castraveţi, să uzi, cu ce să uzi? Nu avem, nu-i, apa ne mânâncă.''În satul vecin, Tomeştii Noi, locuitorii spun că, deşi au apă, aceasta nu este potabilă.''Avem mari probleme cu apa, eu am doi copii, ambii sunt bolnavi cu pancreasul. Calul nu bea apă de la noi din fântână, miroase tare a chimicate.''''Apa e foarte rea, avem şi copiii şi oamenii maturi avem probleme cu stomacul.Când o bei dimineaţa, te duci şi vomiţi.''Autorităţile spun că problema apei în cele două sate este veche, dar promit să o soluţioneze până la sfârşitul anului.MARIAN ŢĂRNĂ, vicepreşedinte raionul Glodeni:''Componentele apei, amoniacul avem mărit de două ori, fluorul este de patru ori concentraţia acestor elemente în apă. Problema va fi rezolvată la finele anului 2021, dar să fiu bine înţeles, nu în fiecare gospodărie, la fiecare locatar o să ajungă apa. Primordial vor fi instituţiile publice, şcoală, grădiniţă.''În cele două sate: Balatina şi Tomeştii Noi locuiesc circa 5000 de oameni.