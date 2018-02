Trăiesc după principiul neutralităţii. Modul în care o familie din Marea Britanie îşi cresc copii

Doi părinți din Marea Britanie își cresc copiii în principiul neutralității sexului. O familie a dezvăluit că își crește copiii prin principiul neutralități genului și speră că micuții nu vor vedea niciodată sexele lor drept "justificare sau scuză", scrie libertatea.ro.

Familia Glorioso-Mays, din Odenton, Maryland, Marea Britanie, a încercat să înceteze în a-și mai defini copii după stereotipurile genului. Fiul lor Hadden, are doar 5 ani, iar fiica lor Adelaide are un an.

Fotografiile îl arată pe Hadden cum își leagă părul cu fundițe, iar fata lor porată un costum de pompier.

Mama lor, Callie, în vârstă de 30 de ani, și soțul ei, ofițer de armat, Caleb, în vrâstă de 29 de ani, susțin că își cresc copii în același fel și nu despart culorile și jucăriile în funcție de sexe.

"Există o percepție greșită că principiul neutralități genului înseamnă negarea și anularea sexului biologic al copilului. Dar neutralitatea genului se referă la construcțiile sociale ale feminității și masculinității, care variază în funcție de cultură și se schimbă în timp. A fost o vreme când fetele purtau pantaloni și acest lucru era considerat indecent. Asta s-a schimbat. Așadar, cine spune că nu se mai poate schimba nimic?", susține mama, care își încurajează copiii să descopere ce le place.

Din momentul în care cei doi s-au născut, părinții au evitat să-i îmbrace în haine și jucării bazate pe sexe. Astfel, jucăriile sunt împărțite: băiețelul a primit o păpușă și fetița un camioj de jucărie.

"Scopul nostru este să ne vedem copiii crescând să perceapă bărbații și femeile egali și să valorifice pe fiecare în parte, în loc să-i judece în funcție de cum se încadrează în normele sociale", mai spune mama lor.

Callie și Caleb spun că nu își cresc copii în acest fel pentru a fi controversați sau să se dea mari. Ei cred că ambii copii ar trebui să aibă aceleași oportunități în viață.